Medova Hastanesi 2. kuruluş yıldönümünü kutluyor

yıldönümünü iftar programıyla kutladı.

Hastane bahçesinde düzenlenen programda konuşan Medova Hastanesi İcra Kurulu Üyesi ve Konya Tabip Odası Başkanı Doktor Seyit Karaca, 2 yılda çok önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Belli branşlarda birçok ilden hasta kabul ettiklerini belirten Karaca, “Hem teknolojiyi yakından takip etme hem de sahasında uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışma gibi bir prensibi benimsedik. Bu noktada güzel fiziki mekanımıza teknolojik donanımızı ilave etmek sonrasında değerli hekim arkadaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarımızın katkısıyla bugün gerçekten hem ilimizde hem bölgemizde aranan, anılan bir hastane konumundayız. Bizi tercih eden hastalarımız sayesinde geldiğimiz bu noktayı inşallah her geçen gün daha ilerilere taşıma gayreti ve arzusu içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Hastane çalışanları, hasta yakınları, çevre esnafı ve mahalle sakinlerinin de katıldığı geleneksel Konya düğün pilavının ikram edildiği iftar yemeğinde duaların ardından okunan ezanla birlikte oruç açıldı.