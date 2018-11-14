Medova Hastanesinde diyabet etkinliği

Konya'da, Dünya Diyabet Günü nedeniyle Medova Hastanesinde düzenlenen programda diyabet hastalığı hakkında bilgi verildi.

Medova Hastanesi doktorları Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet ve şeker hastalarını, hastalık konusunda yaptıkları sunumlarla bilgilendirdi. Programa katılanların kan şekeri seviyesi ölçülürken cevabı merak edilen soruları doktorlar yanıtladı.

Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen program başhekim Dr. Mine Karaman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çölbay, insülin direncinin ne olduğu, insülin direncinin obezite ile ilişkisi, prediyabet, diyabet ve diyabet çeşitleri hakkında hastalara bilgi verdi. Uzm. Dr. Çölbay, vücutta insülinin az olması durumunda şeker hastalığı riskinin arttığını belirtti.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç, diyabette fiziksel aktivitelerin ve egzersizlerin nasıl olması gerektiğini anlattı. Uzm. Dr. Küçüksaraç, diyabet hastalığının insan vücudundaki kasları ve kemikleri de olumsuz etkilediğini bunun içinde sürekli egzersiz yapılması gerektiğini vurguladı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu ise, hastalara diyabetik nöropati, yani sinir ucu iltihapları hakkında bilgiler verdi. Şeker hastalığının kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Uzm. Dr. Karpuzoğlu, el ve ayaklara giden sinirlerde etkilenme olan bu rahatsızlığın, uyuşmalar, his kayıpları, güç kayıpları ve ilerleyen dönemlerde el ve ayaklarda yaralar ortaya çıkardığını ifade etti. Uzm. Dr. Karpuzoğlu, sunumunun sonunda bazı hastalara nöropatik ağrılara yönelik muayene de uyguladı.

Göz Uzmanı Dr. Harun Reşit Çelebioğlu, diyabetik retinopatinin ne olduğunu anlattı. Göz damarlarının çok hassas olması sebebiyle şeker hastalığının en büyük hasarı göze verdiğini ve geri dönüşün olmadığını belirten Uzm. Dr. Çelebioğlu, göz kaybının yaşanmaması için erken teşhisin öneminin altını çizdi.

Diyetisyen Elif Seda Ümütlü, şeker hastalarının veya daha şeker hastalığına yakalanmayan hastaların nasıl beslenmeleri gerektiğiyle ilgili sunum gerçekleştirdi. Diyabetin beslenme tedavisinin oldukça kolay bir tedavi olduğunu söyleyen Diyetisyen Ümütlü, bu tedavide önemli olan şeyin, düzenli beslenerek karbonhidrat, protein ve yağ dengesini iyi bir şekilde ayarlayabilmek olduğunu ifade etti. Ümütlü, bu durumun kişiden kişiye değiştiğine değinerek mutlaka bir beslenme uzmanından yardım alınması gerektiğini belirtti.

Program Diyabet Hemşiresi Şehri Yılmaz'ın insülinler ve insülin uygulamaları, diyabette ayak bakımı ve diyabette özel durumlar konularında konuların da gerçekleştirdiği sunumların ardından sona erdi.