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12 Temmuz 2017 15:22

Medova Hastanesinden şehitleri anma programı

Medova Hastanesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenleyeceği etkinlikle, şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek amacıyla tüm halkımıza açık bir program gerçekleştirecek.

Medova Hastanesinden şehitleri anma programı

12 Temmuz 2017 15:22


14 Temmuz Cuma günü saat 14.00’da, Medova Hastanesi’nin ana giriş alanında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak programda, misafirlere helva ikramında bulunulacak. Programa katılanlar ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin simge fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisini de gezebilecekler.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Olcay, “15 Temmuz gecesi Türk Milleti’nin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyen hainlere karşı gövdesini siper eden şehitlerimizle; bugüne kadar vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin anısına düzenleyeceğimiz bu etkinliğe tüm halkımız davetlidir” dedi.




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