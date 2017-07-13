Medova’dan Kızılay’a kan desteği

Medova Hastanesinde düzenlenen kan bağışı için, gün boyu yapılan anonslarla, Kızılay Kan Merkezinin kurduğu ünitede personelin kan bağışına katılımı sağlandı. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik, kazalar ve hastalıklar meydana gelmeden yeterli miktarda kanın sağlık kuruluşlarında bulundurulmasının insan hayatı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bu amaçla oluşturulan kan bankalarına bağışlarla destek vermenin en birincil görevler arasında yer aldığını hatırlatan Dr. Çelik, “Medova Hastanesi olarak bizler de bu bilinçle, belirli periyotlarla hastanemizde kan bağışı kampanyaları organize ederek Kızılay’a destek vermeye çalışıyoruz. Kana ihtiyaç duyabilecek kişiler, belki de yakınlarımız, ailemizden birileri ya da sevdiklerimiz olabilir. Hatta kendimiz bile olabiliriz. Çok ciddiye almadığımız, vakit ayırmak istemediğimiz bir kan anonsu bir gün bizim için ve sevdiklerimiz için de radyolardan, televizyonlardan duyurulabilir. Kan bağışlamak, bağışlayan insan için de faydalıdır. Kanımızın kendisini yenilemesine imkan veren sağlıklı bir işlemdir. Eğer uygun sağlık durumuna ve yasal şartlara sahipsek kan bağışlamaktan kaçınmamalı, insanların duyarlılıklarını artırıcı çalışmalar yapmalı ve bu konuda uğraş veren sağlık kuruluşlarına yardımcı olmalıyız. Her insan değerlidir ve bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanlığı kurtarmakla eşdeğerdir. Unutmamalıyız ki, verdiğimiz her damla kan bir hayat bulacak, bizi de zinde tutacaktır” dedi.

Gün boyu süren bağış kampanyasında 30 ünite kan toplandığı öğrenildi.