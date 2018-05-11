Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:02

Mehmet Ali Atiker güven tazeledi

Konya 1.

Mehmet Ali Atiker güven tazeledi

11 Mayıs 2018 11:02

Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası Mehmet Ali Atiker, yeniden başkan seçildi.


OSB’nin gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrası Mehmet Ali Atiker, yeniden başkan seçildi. Konya Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan ve Divan Başkanlığını Mustafa Büyükkaplan’ın yaptığı olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle gidilen seçim sonrası Mehmet Ali Atiker’in yeniden başkan olduğu seçimde, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Selim Başovalı, Halim Usta, Mevlüt Duman ve Zeynel Abidin Şimşek’ten oluşurken, Hidayet Ümit ile Ali İngör denetim kurulu üyeliğine seçildi.


Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Ali Atiker, teşekkür konuşmasında, “Katılımlarınız, olumlu tenkitleriniz, yol gösterici fikir ve tekliflerinizi her zaman olduğu gibi bundan sonra da dikkate alacağız. Olağan genel kurulumuza katılımlarınız ve bize göstermiş olduğunuz teveccüh için arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç