Mehmet Ali Atiker güven tazeledi

Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası Mehmet Ali Atiker, yeniden başkan seçildi.

OSB’nin gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrası Mehmet Ali Atiker, yeniden başkan seçildi. Konya Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan ve Divan Başkanlığını Mustafa Büyükkaplan’ın yaptığı olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle gidilen seçim sonrası Mehmet Ali Atiker’in yeniden başkan olduğu seçimde, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Selim Başovalı, Halim Usta, Mevlüt Duman ve Zeynel Abidin Şimşek’ten oluşurken, Hidayet Ümit ile Ali İngör denetim kurulu üyeliğine seçildi.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Ali Atiker, teşekkür konuşmasında, “Katılımlarınız, olumlu tenkitleriniz, yol gösterici fikir ve tekliflerinizi her zaman olduğu gibi bundan sonra da dikkate alacağız. Olağan genel kurulumuza katılımlarınız ve bize göstermiş olduğunuz teveccüh için arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.