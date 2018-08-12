Mehmet Altıparmak: “2 gol atıp yenilmek üzücü”

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında B.B. Erzurumspor, deplasmanda Atiker Konyaspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, skordan dolayı üzüntülü olduklarını dile getirdi. Maçın hakemlerini de eleştiren Altıparmak şöyle konuştu:

“Konyaspor gibi ligin en zor deplasmanlarının birinde 2-0 mağlup duruma düşüp 2-2’yi yakalayıp ve deplasmanda 2 gol atıp mağlup olmak bizim için üzücü. Oynadığımız futboldan sonra belki beraberliğe üzülecektik ama maçın son bölümünde mağlup olduk. Ama oyuncularımızın mücadelesi, isteği, arzusu, 2-0’dan sonraki geri dönüşümüz müthişti. Maçın sonunda yine yan toptan yediğimiz golde 3-2 mağlup olduk. Futbolda maçlar oynanır, bir takım kazanır diğeri kaybeder, bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz buraya kazanmaya geldik, kazanmak için oynayacağız dedik ve oyunda bunu gösterdik. 3-2 galip duruma geçebileceğimiz pozisyonu da yakaladık ama olmadı rakibimiz kazandı. Biz futbol adamıyız. Ben hep şunu istiyorum, bugün gerçekten çok iyi mücadele eden iki takım vardı ama onlara nazaran çok formsuz bir hakem vardı. Her iki takım içinde inanılmaz kötü, sahada verdiği vermediği kararlarla çok formsuzdu. Bizim ya da rakibimizin emeğinin çalınmasını istemiyoruz. Bıraksınlar mücadele sahada olsun ve sahada bitsin. Bizler formsuz olduğumuzda nasıl eleştiriliyorsak aynı şekilde kendilerine de baksınlar.”

“İyi bir takım olacağız”

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, çalıştıkları pozisyonlardan gol atıp gol yediklerini dile getirerek, iyi bir takım olacaklarını kaydetti. Altıparmak, “Maça iyi başladık. Daha sonra 20 dakika bocalama dönemimiz oldu. O 20 dakikalık bölümde Konyaspor üzerimize iyi geldi golleri buldular. Daha sonra 2-1’i yakaladık. Nasıl ki, Konyasporun zaaflarının yan topları olduğunu biliyorduk bunlara çalıştık. Hem çalıştığımızdan gol attık hem çalıştığımızdan gol yedik açıkçası. Konyaspor’un oynayacağı oyunu biliyorduk. Ama Yatabare ve Jahovic fiziksel olarak bize maçın ilk bölümünde üstünlük sağladılar. Maçın son bölümünde kazanabileceğimiz pozisyonları yakaladık ve deplasmanda eğer 2-0’dan gelip 2-2’yi yakalıyorsan 3’ncü golü de atacaksın maçı da kazanacaksın. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Oyuncularım 7 tanesinin belki de ilk defa Süper Lig maçına çıktılar. Herkes bizim nasıl bir takım olduğumuzu merak ediyordu. Aramıza kattığımız 2-3 tane arkadaşımız vardı onların lisanslar yetişmediği için bugün yanımızda olmadılar inşallah haftaya Beşiktaş maçında sahada olacaklar. İyi bir takım olacağız, bu lige renk veren takımların başında geleceğiz” diye konuştu.