Mehmet Babaoğlu: “Beyşehir’de bu dönemde birliği tesis ettik”

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Taşköprü Aile Çay Bahçesinde düzenlenen toplantıda Beyşehir ilçesinin merkez ve dış mahalle muhtarlarıyla buluşan Babaoğlu, “Şu anda Beyşehir olarak güzel bir uyum sürecini yakaladık. Bu uyum sadece milletvekili, belediye başkanı ve ilçe başkanı, ilçe teşkilatı uyumu değil. Muhtarlar da uyumlu, kaymakamlıkla, kurumlarla uyumlu, içte ve dışta insanlarla uyumlu, bir de vatandaşın kendisiyle uyumlu. Ulaşılabilir olmaydı, insan hayatına dokunabilir olmaydı, bunları tesis ettik. Bu, bence Beyşehir’in yakaladığı en büyük sinerjiydi ve bu sinerjiyi diğer ilçelerin gıpta ettiğini de biliyorum. Ayrıca şunun altını da çizeyim, merkez ilçeler dışında nüfusu artan yegane ilçelerden birisi Beyşehir. Beyşehir hep söyleniyor ya; ‘cazibe merkezi olmaya başlayacak, büyüyecek’ Bu süreç başladı ”diye konuştu.

Beyşehir’de bu başarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek gerçekleştirildiğini ve muhtarların da bunda çok önemli katkıları olduğunu vurgulayan Babaoğlu, “Bunu hep birlikte yaptık, sakın ola ki muhtarlar olarak kendinizi bundan dışlamayın. Sizin de burada çok önemli bir payınız ve katkınız var. En az bizler kadar bu vekil sizinle başarılı oldu, haberiniz olsun. Ben de sizi seviyorum, sizinle buluşmakta can atıyorum. O nedenle gerçekten huzurunuzda teşkilatımıza, ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza bu uyum ve sizlere hizmet vermeye gayret bakımından teşekkür ediyorum. Dışarıdan Beyşehir’e bir şey getirebilme bakımından uyum olmasaydı bunlar olmasa, bu yapılanlar mümkün değildi. Hep şunu söyledik civardaki ilçelere. Kendi ilçem dahil ’Beyşehir, benim etimden, sütümden, her şeyimden en iyi şekilde istifade eden ilçe oldu’ dedim. Hakikaten. Niye? Bu işi biliyorsunuz. Bunu becerdiniz, bunu nasıl yaptınız, projeyle geldiniz, fikir ürettiniz, köyünüzle mahallenizle ilgili talepler ilettiniz, başkanlarımı zorladınız, bizi zorladınız. Siz bunları yapmasanız biz nereden neyi yapabileceğiz, kendi düşüncemizle bir çok şeyi belki getireceğiz ama karşılık bulamayacaktı. O nedenle ben muhtarlarımızın bu heyecanından, bu birliktelik ruhundan istifade ettim. Dernek olarak da başkanıma ve Beyşehir muhtarlarına özel bir teşekkür borcum var. Çünkü, bu bir gönül, bir dert edinmedir, eğer siz bir şeyi dert edinirseniz bir şey ortaya koyabilirsiniz, dert edinmezseniz olmaz. Beyşehir bu yola girdi, biz ilk oturduğumuzda Beyşehir’le ilgili 100 tane konu varsa yapılacak, bunun şu anda ya 3’ü ya 5’i kalmıştır, hepsini yaptık, bitirdik. O nedenle vekillik dönemim itibariyle biz yapacağımız işler konusunda Beyşehir’e tertemiz, pırıl pırıl, hiçbir muhalif düşüncenin bile eleştiremeyeceği bir ilçe getirdik, bugün itibariyle Allah’ın izniyle. Var mı, eleştirebiliyorlar mı? Evvelki seçimde 7 Haziran’da, 1 Kasım’da başımızı görseler ‘Beyşehir yolu, doğalgaz, hastane, postane, bilmem ne’ bir sürü şey söylerlerdi. Hani şimdi size bir şey diyen var mı? Allah’ın izniyle Beyşehir olarak biz birlikte Beyşehiriz ve bunu hep beraber başardık, yaptık bir ihtiyacımız da yok Allah’a şükür. Şimdi sırada ne var Beyşehir’e yeni kızıl elmalar bulmak” diye konuştu.

Babaoğlu, 24 Haziran’da yapılacak seçime de değinerek, bu seçimlerin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Babaoğlu, davalarının kişilere endeksli bir dava olmadığının altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye verilen bu desteğin daha da artarak devam etmesini isteyerek, “Önemli olan AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın, özellikle yeni bir sistem değişiminde, bu sistemde yeni seçilmiş cumhurbaşkanımız olabilmesidir. Aksi takdirde ülke bakın bir yıl içerisinde her şeyini kaybeder. Şu anda eğer yurtdışına çıkan herhangi birisi başı dik geziyorsa, yurt içinde bu kadar gururla yürüyebiliyor isek, hakikaten birçok hizmete kavuşmuş isek bu Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu gayretleri neticesindedir. Bizler onun yol arkadaşlarıyız. Arkasından onun geri dönmeyeceğiz, arkasında sıkı sıkı duracağız, yanında duracağız hep beraber çalışacağız.”dedi.

“Biz hayal denilen, mümkün değil denilen birçok şeyi bu dönemde çözdük”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Beyşehir’de 4 yıl önceki problemlerle şimdiki problemlerin yan yana konulması halinde birçok problemin çözülerek elimize edildiğinin çok net görülebileceğini ifade ederek, “Ama şunu dersek yalan olur; biz hizmeti bitirdik. Tabii ki, eksiğimiz olacaktır ama biz ‘hayal’ denilen, ‘mümkün değil’ denilen birçok şeyi bu dönemde çözdük. Ama her zaman şunu söylüyorum ‘ben’ değil, bu birlikteliğin başarısı. Muhtarıyla, teşkilatıyla, milletvekiliyle, büyükşehiriyle yekvücut olmanın neticesi. Ortada bir başarı varsa; bunu belediye çalışanlarımıza da söylüyorum, bu hepimizin başarısıdır. Ortada bir başarısızlık varsa bu hepimizin başarısızlığıdır. Ama gördüğünüz gibi bugünkü başarı ortada ve çok şükür bu hepimizin başarısıdır” ifadelerini kullandı.

Özaltun, Milletvekili Babaoğlu’na bugüne kadar Beyşehir’e ve bölgeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, “Allah’ım kendisinden razı olsun. Biz bu hizmetlerin birçoğunu yaparken belediye hizmetlerinde, gerek Büyükşehir ve gerekse devlet yatırımlarında olsun kendileriyle istişare ederek yaptık. Hep söylediğim bir şey var bu memleket için geçmişten bugüne kadar taşı taş üstüne koyan her kim varsa; adı ister muhtar, ister belediye başkanı, ister milletvekili ya da kaymakam olsun, bu memleket için faydalı bir iş yapan, taşı taş üzerine koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. Allah’ım bu birlik beraberliğimizi inşallah bozmasın diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ise, Milletvekili Mehmet Babaoğlu’nun görev yaptığı 3,5 yılı Beyşehir için dolu dolu geçirdiklerini vurgulayarak, “Biz her konuda milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Birçok arkadaşımız ve özellikle muhtarlarımız da bunu çok yakından biliyor” dedi.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, “Milletvekilimize muhtarlar olarak bizlere bugüne kadar verdiği önemden, gösterdiği samimiyetten ve her türlü desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Babaoğlu, Beyşehir’de seçim çalışmaları kapsamında bazı mahalleleri de ziyaret etti.