Mehmet Özdilek: “Tek düşüncemiz E.Y. Malatyaspor maçını kazanmak”

Y. Malatyaspor maçını kazanarak bulundukları konumdan kurtulma adına önemli bir adım atacaklarına inandığını söyledi.

T.M. Akhisarspor karşısında oynanan oyun ve alınan sonucun kendileri için tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Maça iyi başladık. Yakaladığımız fırsat var. Değerlendiremedik. Rakip kalemize geldiği ilk pozisyonda golü buldu. İlk golü yedikten sonra demoralize olduk. Böyle mücadelenin sonucunda da istediklerimizi sahaya yansıtamadığımız için beklenmedik bir yenilgi aldık. Böyle maçları geldiğim günden beri iki defa yaşadık. Biri Gençlerbirliği biri de T.M. Akhisarspor maçı. Sıçrama yapıp, üst grubu yakalamak istediğimiz maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Üzgünüz tabiki. Beklenmedik bir mağlubiyet. Özellikle ikinci yarı itibariyle güçlü takımlarla oynadığımız zorlu süreçten çok sağlıklı geçtik ve sağlıklı sonuçlar alarak yolumuza devam ederken, ‘Üzerine koyabilir miyiz?’ Dediğimiz bir müsabakada maalesef beklentilerin çok gerisinde kaldık. Bunun üzüntüsünü elbette yaşadık” diye konuştu.

“Bu maç bizim için neredeyse bir ‘Kader maçı’ niteliğini taşıyor”

Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynayacakları E.Y. Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Bu maç bizim için neredeyse bir ‘Kader maçı’ niteliğini taşıyor. Aslında kalan 11 maç ve ortada olan 33 puan var. Çok önemli bir puan dilimi olarak görüyorum. İçeride 5 maçımız var. Dolayısıyla bunları kazanabilecek gücümüzde var. Bunları kazandığımız takdirde beklenen çizgide olacağımızı düşünüyorum. 6 deplasman maçımız var. Bunların ikisini büyük takımlarla oynayacağız. Diğer 4’ü ise kazanabileceğimiz takımlar. Ama sezon başı itibariyle bugüne kadar gelen bir gerçek var. Bunun altını çizmek istiyorum. İçeride çok farklı yapıda oynayan bir Konyaspor, deplasmanda ise tam tersi iç saha performansıyla bağdaşmayan bir mücadele ortaya koyan Konyaspor var. Özellikle Gençlerbirliği ve T.M. Akhisarspor ile oynadığımız ve kaybettiğimiz maçlar performansımızın altında kaldığımız ve istenmeyen sonuçlar aldığımız maçlar oldu. Bunu söylemekten de gocunmuyorum. Bu hafta nispeten daha rahat bir takıma karşı oynayacağız. Onlarda özellikle ikinci yarı itibariyle çok dirençli ve içeride-dışarıda puan almaya çalışan bir takım. Kolay maç yok. Ama bizim tek düşüncemiz E.Y. Malatyaspor ile oynayacağımız bu maçı kazanmak. Çünkü kazandığımız takdirde yukarıdaki takımlarla puan farkının tekrar daralacağını düşünüyorum. Her maçı tek tek düşüneceğiz. Onun için bütün konsantrasyonumuz hafta sonu oynayacağımız E.Y. Malatyaspor maçını kazanma üzerine olacak” ifadelerini kullandı.

“Kişiler, oyuncular ve hocalar kulüplerin üzerinde değil”

Yönetim Kurulunun aldığı karar sonrası sözleşmesi fesh edilen eski takım kaptanlarından Ali Çamdalı ile ilgili olarak sorulan soruya Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Ali Çamdalı’yı çok seviyorum. İyi de bir kaptan olduğunu düşünüyorum. Tabi kişiler, oyuncular ve hocalar kulüplerin üzerinde değil. Yönetimin aldığı karara saygı duymak zorundayız. İnsani boyut olarak baktığımız zaman Ali Çamdalı benim çok sevdiğim bir kişilik. Bunu bugün nasıl ifade ediyorsam, geçmişte de söyledim, bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğim. Ama kulübün bazı prensipleri var. Kulüpler prensipleriyle yaşayan kurumlardır. Dolayısıyla yönetim kurulunun ortak aldığı bir karar bu ve bizlerde çalışanlar olarak bu karara saygı duymaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok” cevabını verdi.