Mehmet Özdilek’ten transfer eleştirisi

Daha sağlıklı transfer politikası olabilirmiş” dedi.

Yaklaşık 1 ay önce takımın başına getirilen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımın Kayacık Tesisleri’nde spor muhabirleri ile tanışma toplantısında açıklamalarda bulundu. Yoğun bir süreçten geçtiklerini ve tek düşüncelerinin çıktıkları tüm maçları kazanmak olduğunu vurgulayan Özdilek, Konyaspor’un en az gol atan takım olduğu ve bu sorunun nasıl çözüleceği yönündeki soruyu da cevaplandırdı.

"Daha sağlıklı transfer politikası olabilirmiş"

Mehmet Özdilek, takımdan ayrılan futbolcular yerine daha fazla oyuncu transfer edilmesini doğru bulmadığını ifade ederek, yeni transferler içinde beklentileri karşılayamayan oyuncular bulunduğunu hatırlattı. Özdilek, devre arasında kadar bütün oyunculara forma şansı vererek performanslarına göre karar alacağını vurguladı. Mehmet Özdilek şöyle konuştu:

“Geçen sene çok başarılı bir Konyaspor, Türkiye Kupasını kazanmış ve bu sezon bir çok oyuncu transfer eden bir takım var. Takımda direkt oynayan dört tane oyuncunun ayrılması bir şey kaybettirir mi? Oturmuş bir kadroda çok önemlidir katılıyorum. Zamanınız varsa bunları tolere edebilirsiniz ama 4 oyuncunun yerine 15 oyuncu almak bana çok sağlıklı gelmiyor. Daha sağlıklı transfer politikası olabilirmiş. Geçmişi irdelemektense bugüne bakmayı çok daha doğru buluyorum. İlk devrenin bitimine 5 hafta var. 5 lig maçının yanı sıra 2 UEFA ve 2 kupa maçı ve belki de bir kupa maçı daha oynayacağız. Dolayısıyla bu şartlarda bugün itibariyle yapabileceğimiz tek şey bütün mevcut oyuncuları en iyisi şekilde hazırlamak ve sahaya sunmak. Bu takıma sezon başında katılan bazı oyunculara baktım, dakika almamışlar. Ciddi bir sakatlık süreci olan futbolcu var, kadroya giremeyen oyuncu var, takımda hiç dakika almamış oyuncu var. Yeni transferlerde 10-12 dakika oynayan var. Böyle bir ortamda ön tarafa 3 transfer yapılmış ama performanslarına baktığımızda çok beklentilerinin üstlerine çıkmamışlar. Şu an oyuncu transfer edemeyeceğimize göre, bu oyuncularla neler yapabileceğimizi görmeliyiz. Görmek için de oynatmanız lazım. Önümüzdeki maçlarda bu oyuncuların hepsine şans vereceğim. Çünkü arena orası. Orada neler yapabileceklerini bize gösterecekler ki, biz de ona göre karar vereceğiz. Gol sorunu çok çabuk çözmek kolay değil. Ofansif anlamda kendimizi her geçen gün geliştirdiğimizi söyleyebilirim. Bununla ilgili yoğun bir süreçte çalışıyoruz. Milli takım arası sağlıklı oldu bize. Takımla daha fazla birlikte olduk ve atraksiyonlarımızı daha da geliştirme adına yoğun bir süreç yaşadık. Bunu da ofansif anlamda hem Sivas hem de içeride oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında diğer maçları da analiz ederek baktığımızda daha fazla pozisyona giren bir Konyaspor var. Özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Bununla ilgili çalışıyoruz. Attığımız gol aslında çalışmanın ürünü. Yani biraz daha oyuncularımızı rakip 18’in içine sokmaya çalışıyoruz. Orada bir ürkekliğimiz var. Oraya girmenin bize pozitif anlamda etkisi olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Bu çalışma ile alakalı bir şey.”

“Gol sayımızı yükseltmek için mücadele edeceğiz”

Özdilek, ilk devrenin sonuna kadar kadrodaki tüm oyuncuları maksimum kullanarak hiçbirini ayırt etmeden forma şansı vereceğini kaydetti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Takımda bazı oyunculara çok yükler binmiş bunu da minimize etmeye çalışıyorum. Takım birlikteliğini sahaya kim çıkarsa çıksın mücadele ile desteklemek gerektiğini ifade ediyorum oyunculara. Bu zamana kadar bunun karşılığını da net bir şekilde aldık. Devre arasına kadar ön tarafta varyasyonlarımızı geliştireceğiz, gol sayımızı yükseltmek için mücadele edeceğiz. Ama her şeyden önce rakipten daha fazla istemeye başladık, önemli bir gelişme. Bunu daha yukarı taşırsak bu sorunu da en azından devre arasına kadar çözebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.