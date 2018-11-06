Memur-Sen'den Çin zulmüne tepki

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Konya İl Temsilciliği, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırım çalışmalarına tepki gösterdi.

Memur-Sen Konya İl Temsilciliği, 1949 yılından beri Doğu Türkistan'ın Çin işgalinde olması ve Çin'in soykırım çalışmalarının hala devam ediyor olmasına düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösterdi.

Toplantıda konuşan Memur-Sen İl Başkanı Nazif Karlıer, yapılan soykırım çalışmalarının son bulması için bütün insanlığa önemli vazifeler düştüğünün altını çizdi. 1946 yılından beri Doğu Türkistan'da feryatların dinmediğini belirten Karlıer, “Doğu Türkistan, 1949 yılından beri Çin işgali altında ve o günden bu yana Doğu Türkistan'dan feryatlar hiç eksik olmadı. Fakat kulaklar sağır, gönüller körleşmiş modern dünyada. Ne Çin işkencesi görüldü, ne de zulüm altında yükselen feryatlar duyuldu. Bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonunda Çin Hükümetiyle karşılıklı olarak Çin'deki insan hakları ihlallerinin değerlendirileceği bir toplantı düzenlenecek. Bugünkü yapısına rağmen BM'nin, Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği soykırımı en azından dünya kamuoyuna duyurması bakımından önemsiyoruz. Tabi buradan hemen şu uyarıyı da yapalım; Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırımı, son zamanlarda gittikçe şiddetini artıran Amerika-Çin rekabetine politik meze yapmaya çalışanlara izin verilmemeli. Doğu Türkistan ve milyonlarca insan, iki emperyalist devletin çıkar kavgasında araç haline getirilmemeli. Biz bu noktada dünyanın bütün iyi insanlarına, insanlığa önemli vazifeler düştüğüne inanıyoruz. Eğer dünyanın iyi insanları bu konuyu sahiplenip, zulme karşı bir hat oluşturmazsa, Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşayan mazlumlar iki zalimden birinin zulmüne maruz kalması kaçınılmazdır. Bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları zulme karşı güçlü bir hat oluşturmalı, adalet ve özgürlük dünyamıza hakim kılınmak için sorumluluk almalı. Ve hep birlikte haykırmalı; İnsan onuru dokunulmaz, özgürlükler kısıtlanamaz” şeklinde konuştu.

“Yapılan soykırıma sessiz kalmayacağız"

Memur-Sen ailesi adına Çin hükümetine seslenen Karlıer, "Doğu Türkistan İslam medeniyetinin kadim bölgelerinden biridir. Hangi politikaları uygularsanız uygulayın, hangi söylemin arkasına gizlenirseniz gizlenin, Doğu Türkistan'dan İlk Müslüman Türk Hakanı Satuk Buğra Han'ı, Divanü Lugati't-Türk adlı eseri yazan ilk Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmud'u, Kutadgu Bilig adlı eserin sahibi şair, yazar ve devlet adamı Yusuf Has Hacip'i silemezsiniz. Biz bugün bütün Türkiye'den 81 ilden bunu deklare ediyoruz. Biz insanlığın vicdan sesi olarak Doğu Türkistan'ın yanında, Çin'in ve zulmünün karşısındayız. Bizler, insanlık ailesinin onurlu fertleri ve özgürlük sesleri olarak soykırıma sessiz kalmayacağız, Çin'e karşı ses vermekten geri durmayacağız. Bizler, medeniyetimizin değerlerine yüklenen adil insanlar olarak Doğu Türkistan adaletle, kardeşlerimiz özgürlükle bulaşana kadar susmayacağız. Yaşasın Doğu Türkistan, kahrolsun Çin zulmü. Ayağa kalksın insanlık, kurtulsun Doğu Türkistan. Biz inanıyoruz ki, insanlığın onur ve özgürlük savaşı karşısında ne Çin ne de Çin Seddi dayanır" ifadelerini kullandı.