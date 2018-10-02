MEPAŞ yeni çağrı merkezi numarası hizmete girdi

Ş. (MEPAŞ), yenilenen çağrı merkezi numarasıyla kesintisiz hizmet anlayışını sürdürmeye devam ediyor.

Abonelerinin bir telefonla ulaşabilmeleri, iletişim kontrollerinin kaliteli olarak sağlanabilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılarak devam etmesi amacıyla MEPAŞ çağrı merkezi numarası yenilendi. Abonelik işlemleri, bilgi güncelleme, fatura ve borç sorgulama, tahsilat ve tarife, online işlemler ve MEPAŞ Kart hakkındaki tüm işlemlerin 444 7 786 numaradan gerçekleştirilebileceği bildirildi. Çağrı merkezi Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman'da bulunan abonelere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İleri teknolojinin kullanıldığı çağrı merkezinde tüm başvurular kayıt altına alınarak ilgili birimlere anında iletiliyor. Başvurular sonuçlandığında abonelere SMS yoluyla gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.