MEPAŞ'tan Cumhuriyet'in 95. yılına özel konser

Konya'da, Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ) tarafından Cumhuriyet Bayramının 95. yılında halka açık konser düzenlendi.

MEPAŞ, Cumhuriyet Bayramının 95. yıldönümü münasebetiyle bir alışveriş merkezinde halka açık konser gerçekleştirdi. MEPAŞ Meram orkestrası tarafından verilen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Orkestra ilk önce Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler olan Selanik türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Vardar Ovası, İzmir'in Kavakları, Çökertme, Hey On Beşli gibi eserleri seslendirdi. Daha sonra İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşını seslendiren orkestra, konseri dinleyenlerden alkış aldı. Vatandaşlar türkülere ve marşlara hem söyleyerek hem de bayrak sallayarak eşlik etti. Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.