Meram ailesi bayramlaştı

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sabah ilk olarak Arif Bilge Tesislerindeki çalışanlarla, ardından da belediye hizmet binasındaki çalışanlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programında konuşan Başkan Toru, “Meram ailesi olarak ilçemizi daha güzel noktalara taşımak üzere hep birlikte gayret sarf ediyoruz” dedi. Ramazan ayının dolu dolu ve bereketli geçtiğini vurgulayan Başkan Toru, “Özellikle mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı ve bayram süresince belediye hizmetlerinde herhangi bir aksama olmadı. Özellikle arife günü temizlik ekiplerimiz tam kadro olarak sabah 05.00’a kadar özveriyle çalıştı. Personelinden idarecisine, muhtarından meclis üyesine kadar hepimiz büyük bir aileyiz. Ekip olarak el ele vererek Meram’ı ihya ve inşa etme noktasında hep birlikte büyük bir çaba gösteriyoruz. Bunun semeresini de hep birlikte görüyoruz. Kaynak açısından sıkıntılı bir belediyeden şu anda mali disiplinini sağlamış, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, sürekli olarak öz kaynaklarını artıran bir belediye haline geldik. Bunun sonucu olarak 2016 yılı içerisinde Konya ilçeleri içerisinde asfalt rekorunu kırdık. Bu dayanışmanın, el ele ve omuz omuza vermenin bir sonucu. Herkesin katkısı var. Evine helal lokma götürebilme amacıyla tüm mesai arkadaşlarımız görevini layıkıyla ifa ettiği sürece belediyemiz büyüyerek hizmetlerini sürdürmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Örnek alınan belediye”

Diğer hizmetlerle birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarında da örnek alınan bir belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Toru, “Şu anda Konya’da ilk riskli alan çalışmasını yapıyoruz, 3 ayrı bölgede birden. Özellikle merkezde Şükran Mahallesi’nde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışması Konya kamuoyunda takdirle karşılanıyor. Ankara ve farklı çevrelerde de konuşuluyor. Gerek süreç, gerek maliyet ve gerekse emek açısından çok uzun soluklu proje bunlar. Kamulaştırma noktasında yargıya taşınmadan, kavga gürültü çıkmadan Şükran Mahallesi’nde bine yakın binanın yıkımını gerçekleştirdik. Merkezde çok büyük bir alan oluştu. Tarihimiz, kültürümüz, şehrimiz ve turizm açısından çok önemli olan bir nokta merkezde ortaya çıktı. İnşallah tasarım ve yapılaşma çalışmalarıyla birlikte şehrimizde yıllarca konuşulacak bir büyük bir projeye imza atmış olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Toru, konuşmadan sonra tüm çalışanlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programlarına meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı.