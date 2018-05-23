Meram ailesi iftarda buluştu

Meram Belediyesi çalışanları ve aileleri, düzenlenen iftar programında buluştu. Basın mensuplarının da katıldığı programda AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye çalışanları aileleriyle birlikte katıldı.

“Büyük bir aileyiz”

Meram Belediyesi Ailesi ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bizler, Meram Belediyesi olarak sadece Belediyemizin birimlerinde görev yapanlar değil; birimlerimizde çalışan kardeşlerimizin eşleri ve çocukları da dahil olmak üzere büyük bir aileyiz. Belediyemizin uyum içerisinde çalışması ve hizmet üretmesinde en büyük paylardan birinin de, personelimizin eşleri ve diğer aile fertlerinin olduğunun farkındayız. Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte hareket ettiğimiz için Belediyemiz, halkımızın günün koşullarına göre şekillenen ihtiyaçlarını belirlemekte ve onlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını yönlendirdiği için övgüler almaktadır. Bu övgülerin muhatabı sizlersiniz. Bunun için personelimizin değerli eşlerine, muhterem hanımefendilere özellikle teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Birlik ve beraberliğimiz vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönmektedir”

Göreve geldikleri günden bu yana, verilen sözlerin büyük bir bölümünün gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Toru, “Verdiğimiz sözlerin ötesinde Meram’ın, Meramlı’nın gündelik yaşantısını kolaylaştırmak adına ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bütün plan ve programlarımızı vatandaşlarımızın refahı üzerine yapmaktayız. Bizlerin birlik ve beraberliği vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönmektedir. Bunun manevi mükâfatını da hep birlikte alacağımızdan hiç kuşkum yoktur. Meram Belediyesi’ne olan aidiyetimiz, başarımızın arkasındaki en büyük sırdır. Meram Belediyesi bir markadır ve bunu hep birlikte başardık. Vatandaşa götürülen her hizmetin arkasında sizlerin alın teri vardır. Halka hizmet etmenin manevi gücünü daima yüreğimizde hissederek çalışmalarımızı yürütürken, ilçemizin geçmişten gelen haklı ününü geleceğe gururla taşımaktayız” dedi.

Akyürek, Ramazan ayını tebrik etti

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise katılımcıların Ramazan Ayı’nı tebrik ederken, “Güzel bir ortamda Meram Belediyemizin düzenlediği iftar programında bir araya geldik. Belediyecilik büyük bir aile olmaktır. Konyamız dünden bu güne büyük bir gelişim gösterdi. Bunu her alanda görmek mümkün ve hepimizin önemli payı var. Meram Belediye Başkanımız, ilçedeki halkımızın ihtiyacı olan imar revizyon planları, ve kentsel dönüşümde büyük bir başarı gösterdi. Neredeyse bin hektara varan bir alanda milyonlarca metrekarede imar planı revizyonunu gerçekleştirmeyi başardı ve yaptığı hizmetlerle Meram’ın altyapısını önemli oranda güçlendirdi. Yapılacak çalışmalarla Meram’ın çehresi daha da değişecek. Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerinin şehrimiz, ülkemiz ve İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde görüş belirtti.