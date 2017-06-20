Meram Belediye personeli iftarda buluştu

Programda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatma Toru, yeni bir Meram’ı inşa ederken bu çalışmaların boşa gitmeyeceğini söyledi. Başkan Toru, “Alnımızdan akan her damla ter, çocuklarımızın geleceğine can suyu olacaktır. Belediyemizin tüm personeli, tüm kadroları bir bütün olarak çalışırken, büyük bir aile olmanın ve bu aile içerisinde görevlerimizi noksansız yapmanın gönül rahatlığı içerisinde hep birlikte Meram’ın geleceğine yeni sayfalar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurumlarda başarıyı getiren; devamlılık ve çok çalışmanın yanı sıra personel arasındaki birlik ve beraberlik duygusunun üst seviyelerde olmasıdır. Kurumların başarı göstergeleri; personel sayısı değil ürettikleri, ne kadar verimli olduklarıdır” dedi.

“Personelimizin azmi Meram’ın geleceğine ışık saçmaktadır”

Meram ailesinin bir ferdi olarak oldukça şanslı olduğunu da ifade eden Başkan Toru, “Personelimiz arasındaki çalışma azmi ve dayanışma, Meram’ın geleceğine yıldızlar gibi ışık saçmaktadır. Hep birlikte Meram’ın bir marka olduğunun bilinciyle hareket ederken kurumsal kimliğimizi asla hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bu konudaki özverili çalışmalarınız ve gayretiniz için de hepinize teşekkür ederim. ‘Halka hizmet etmenin Hakk’a hizmet etmek’ demek olduğunu farkındalığı ile daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Hep birlikte Meram halkının rahatı için çalışmalarımızı sürdürürken, sizlerle çalışmaktan dolayı da son derece mutluyum. Yaptığımız işlerin hakkını vererek yaptığımız zaman, bu uğurda döktüğümüz alın terlerimiz, indi ilahide de değerimizin yüksek olmasına vesile olacaktır” diye konuştu.

İftar programına, Belediye Başkanı Fatma Toru, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye çalışanları ile aileleri katıldı.