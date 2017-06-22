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22 Haziran 2017 15:33

Meram Belediyesi bayram tedbirlerini aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, halkın Ramazan Bayramı’nı huzur içerisinde geçirebilmesi ve belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Meram Belediyesi bayram tedbirlerini aldı

22 Haziran 2017 15:33


Belediye olarak arife günü ve bayram tatilinde belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bayram tatili süresince temizlik ve zabıta ekiplerimiz tam kadro olarak görev yapacak. Ayrıca acil durumlar için de Arif Bilge Tesislerinde bir ekip hazır bulundurulacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerimiz, arife günü ve bayram tatili süresince 3 vardiya halinde çalışmalarını sürdürecek” dedi.


Halkın bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi ve alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için zabıta ekiplerinin de çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Başkan Toru, zabıta ekiplerinin arife günü ve bayram süresince 08.30-23.00 saatleri arasında görevlerini sürdüreceklerini kaydetti.



80 Binde Devri Alem ziyarete açık


Başkan Toru, Konya’daki önemli gezi yerlerinden biri olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın da, arife günü ile bayram süresince 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağını ifade etti.


Vatandaşların, temizlikle ilgili istek ve taleplerini 331 00 08, zabıtayı ilgilendiren şikayetlerini de 353 73 66 numaralı telefona iletebilecekleri belirtildi.




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