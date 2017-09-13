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13 Eylül 2017 12:54

Meram Belediyesi Bilgi Merkezi’ne kayıtlar sona eriyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Bilgi Merkezi’ne ön kayıtlar 14 Eylül’de sona eriyor.

Meram Belediyesi Bilgi Merkezi’ne kayıtlar sona eriyor

13 Eylül 2017 12:54


Meram Belediyesi’ne ait, Gazanfer Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi No:144/A Meram KONYA ve Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 17385 Nolu Sokak No:7 Meram KONYA


adreslerinde olmak üzere 2 adet Bilgi Merkezi bulunuyor. Bilgi Merkezi’ne kayıtlar 5- 14 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılıyor. Merkezden; Meram ilçe belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve bu sınırlar içerisinde bulunan resmi ortaokulların 7’nci, 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabiliyor. Öğrencilerin yılsonu not ortalamasının 85’in üzerinde olması aranırken, müracaatların kontenjandan fazla olması durumunda puan ortalaması daha yüksek olan öğrencilere öncelik verilecek.



“Öğrenciler sosyal hayata hazırlanıyor”


Bilgi Merkezi’nde öğrencilere, okul programlarına verilecek desteğin yanı sıra, onları sosyal hayata hazırlayacak etkinlikler de düzenleniyor. Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yürütmelerine, mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmelerine, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmelerine yönelik eğitim etkinlikleri de yürütülüyor.


“Değerler ve Karakter Eğitimi” çalışmalarının da yürütüldüğü merkezde, öğrencilerin akademik başarıları yanında, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, şahsiyetli insanlar olmaları için de çalışmalar yapılıyor.




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