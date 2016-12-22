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22 Aralık 2016 02:47

Meram Belediyesi gece kar alarmında

Meram Belediyesi gece kar alarmında

22 Aralık 2016 02:47

Konya’nın merkez Meram ilçe belediyesi ekipleri, şehri etkisi altına alan kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle tuzlama çalışması başlattı.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, kar yağışının başlamasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışmaları 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Kar yağışı ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkilememesi için ekipleri seferber ettiklerini belirten başkan Toru, “Bu kapsamda 24 saat esasına göre ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. 8 greyder, 16 adet kazıcı ve kepçe, 9 adet kar kürüme ve tuzlama aracı ekipmanından oluşan acil müdahale ekibi 2 vardiya halinde çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak ana arterler, otobüs güzergâhları ve eğimli bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı. Çarşamba günü erken saatlerde başlayan kar yağışıyla birlikte 9 ayrı tuzlama aracı çalışmalara başladı. Ayrıca yayaların yoğun olarak kullandığı Kayalıpark, Anıt ve diğer merkezi caddelerin kaldırımlarında 120 işçi gün boyu çalışmaları aralıksız sürdürdü” dedi.
Gece çalışmaları
Yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimaline karşı ekiplerin gece de göreve devam ettiğine dikkat çeken Başkan Toru, “4 ayrı tuzlama aracı gece boyu çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İlçeye yeni bağlanan mahallelerimiz de ulaşımın aksamaması için merkezi noktalarda greyderler hazır bulunduruluyor. Acil müdahale ekiplerimiz belediyemize ait Arif Bilge Tesisleri’nde hazır bekletiliyor. Yollarda ve kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmalara karşı da ekiplerimiz tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor” diye konuştu.



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