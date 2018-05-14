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14 Mayıs 2018 13:46

Meram Belediyesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

Konya’nın Meram ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen, ilçe genelinde öğrenim gören 11.

Meram Belediyesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

14 Mayıs 2018 13:46

Sınıf öğrencilerine yönelik, “15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesi kapsamında Ankara’ya götürülen öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.


Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz projesi devam ediyor. Proje kapsamında Meram’da öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri YHT ile Ankara’ya götürülürken, öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Cami, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Anıtkabir ve Ankara Kalesini görme imkanı elde ediyorlar. Bugüne kadar Konya Anadolu Lisesi, Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesi, Yıldız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet-Münevver Kurban Anadolu Lisesi, İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zeki Özdemir Anadolu Lisesi, Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencileri Başkent Ankara’ya götürülürken, proje farklı tarihlerde yapılan programlarla devam ediyor.


Proje kapsamında Başkent Ankara’da bulunan öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşma fırsatı yakaladılar. Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere Cumhurbaşkanı selam vererek karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



“İlk defa şehir dışına çıktım”


Ankara gezisi dönüşünde öğrenciler, “15 Temmuz - Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesi ile ilgili görüşlerini, Başkent’te yaşadıkları duygu ve izlenimlerini kağıda döktüler. İlk defa şehir dışına çıktığını ifade eden bir öğrenci yazdığı mektupta “Bugün benim için hem özel, hem de güzel bir gündü. Hayatımda ilk defa şehir dışına çıktım ve ilk defa Yüksek Hızlı Tren’e bindim. Ankara’ya gitmeyi çok istiyordum. Bugün bir hayalim gerçekleşti ve çok mutluyum” cümlelerine yer verdi. Öğrenciler, mektuplarında 15 Temmuz ruhunu yerinde yaşadıklarını belirtirlerken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür ettiler.



“Gençlerimize mekansal anlamda 15 Temmuz ruhunu yaşatıyoruz”


Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise Aziz milletimizin imanın, inancının ve kararlılığının test edildiği 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin gençlerin zihninde sürekli diri tutulması adına “15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesini gerçekleştirdiklerini ve projenin yapılan gezilerle devam ettiğini ifade ederken “Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 11. Sınıfta bulunan yaklaşık 4 bin 500 öğrencimizi Yüksek Hızlı Tren’le Ankara’ya yolcu ediyoruz. Çünkü dinini, dilini, tarihini mukaddesatı uğruna vermiş olduğu mücadeleyi unutan, gençlerine aktaramayan toplumlar küresel güçlerin avı olmaya mahkumdurlar. Bizim 1000 yıllık kadim geçmişimizdeki mücadeleleri gençlerimize aktarmamız, bu mekanları göstermemiz lazım. Gençlerimize, demokrasinin iradesine karşı yapılan bu hain girişimini mekansal olarak ruhunu yaşatmak adına projemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.




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