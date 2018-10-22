Meram Belediyesi sosyal belediyecilikte adından söz ettiriyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle de adından söz ettiriyor.

Meram Belediyesi, fiziki belediyecilik çalışmalarının ve açtığı sosyal ve kültür merkezlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle de adından söz ettiriyor. Hizmete sokulan projelerle 7'den 70'e her kesime ulaşmayı hedefleyen Meram Belediyesi özellikle son dönemde aile kurumunu korumak amacıyla ‘Ailem Meram' projesiyle bir ilke imza attı. Proje kapsamında, Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde görevlendirilen danışman ve uzman personel tarafından vatandaşlara, evlilik öncesi ve sonrası aile danışmanlığı, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler, kariyer danışmanlığı, bireysel ve psikolojik danışmanlık gibi konularda hizmet sunuldu.

İnsan ve aileye yapılacak yatırımın diğer bütün fiziki yatırımlara ‘Ruh kazandırmak' anlamını taşıyacağını söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, aileyi korumak ve yüceltmek adına başlatılan bu projenin bir anne ve bir kadın belediye başkanı olarak kendisi için milyonlarca liralık yatırımlar kadar değerli olduğunu söyledi.

“Meram Belediyesi her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında”

Hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilikte örnek olan Meram Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde sadece 2017 yılında; 100 bin 512 vatandaşa yardım ve hizmet verildi. Bu rakamın 2018 yılı için artması bekleniyor. Öte yandan hasta yakınlarına hizmet veren Tenzile Ana Hasta Konukevi'nde ise geçtiğimiz yıl 14 bin 855 kişi misafir edildi. Harmancık Mahallesi'nde hizmete açtıkları Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Merkezimizde gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerini kapsayan ürünler yer alıyor. 2017 yılı içerisinde Sosyal Yardım Merkezimizde bulunan Sosyal Yardım Marketimizden bölgemizdeki bin 838 aileye (6 bin 605 kişi) 5 bin 862 kez ücretsiz alışveriş usulü yardım ile birlikte bağış gelen gıda maddeleri verildi. Ramazan ayı içerisinde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bin 135 adet özel ramazan paketi hediye edildi. Kullanılmamış veya az kullanılmış giysiler hayırsever vatandaşlardan alınıp, Sosyal Yardım Merkezinden yardım verilen veya giysi ihtiyacı için belediyemize başvuran vatandaşlara verildi” diye konuştu.

Sosyal Yardım Merkezinden yararlanan vatandaşların okula giden çocuklar ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kırtasiye yardımı, taziye çadırı kurulması, engellilere tekerlekli sandalye hediye edilmesi gibi farklı hizmetler de veriliyor.

“Meram'da veren el ile alan el arasında köprü kuruldu”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Veren El ile Alan El Arasındaki Köprü'' projesi kapsamında 148 aileye eşya yardımı yapıldığını belirterek, “Hayırseverlerden bağış olarak gelen eşyalar talep olarak istenen eşyaları, miktarı veya türü bakımından karşılamaması durumunda; belediyemiz tarafından ihtiyaç olan eşya, yeni ve 2.el olarak alınıp vatandaşlarımıza veriliyor” şeklinde konuştu.

Engelli Merkezinde engelli ve engelli yakınına ücretsiz psikolojik destek hizmeti verildiğini hatırlatan Başkan Toru, “Merkezimizde hedef belirleme ve yapabileceği, sevdiği bir mesleğe yönelterek sosyal terapi bağlamında hayata tutunma ve topluma kazandırılması çalışmaları yapılmaktadır. Engelliler Merkezine başvuran kişilere bireysel ya da ailecek ücretsiz psikolojik destek hizmeti veriliyor. Mesleki rehberlik kapsamında yöneltme ve yönlendirme hizmeti veriliyor. Gerekli durumlarda hastaneye ya da sağlık kuruluşlarından birine gitmek isteyip de gidemedikleri zaman evlerinden alınıp kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçede bulunan diyanete bağlı tüm camilerin genel temizliği; halı yıkama, duvar temizliği, camların silinmesi ve avizelerin temizliği de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Bu kapsamda sadece 2017 yılında 450 adet cami temizlendi. 2018 yılı sonunda bu rakamın çok daha üstüne çıkılması bekleniyor.

“Sağlık taramaları ile vatandaşın yanındayız”

Meram Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Meram'ın birçok mahallesinde sağlık taraması gerçekleştirdi. Son olarak Çomaklı, Sadıklar, Kavak ve Kaşınhanı mahallelerinde yaşayan kadın ve çocuklarla birlikte tarım işçileri de ayrıntılı olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, taramaların yanında sağlık noktasında temel eğitimlerinde verildiği çalışmalar hakkında, belediye olarak insanların her türlü ihtiyacında yanlarında olma gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Meram Belediyesinin mobil aracının yanı sıra Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü aracının da katıldığı çalışmada vatandaşa diş sağlığı kontrolleri, şeker ve tansiyon ölçümleri, anne ve çocuk sağlığı ve gebelik eğitimleri ile psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. İç düzenlemesi tamamen Meram Belediyesi'ne ait Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde dizayn edilen mobil araca Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü aracının da eşlik ettiği kontrollerde her vatandaşla bire bir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Öte yandan Meram Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkeze uzak mahallelerdeki hanımların kanser taraması için KETEM'e gitmelerine aracılık ediliyor. Ayrıca mobil araçla mahallelere gidilerek kadın ve çocuklara psikolojik destek hizmeti götürülüyor.

"İkinci taziye otobüsü Meramlıların hizmetinde"

Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çeken Başkan Toru, Meramlı kadınları bu noktada bilinçlendirmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Meram Belediyesi, kendi atölyelerinde özel olarak dizayn edilen ikinci taziye otobüsü de Meramlıların hizmetine sundu. Meram Belediyesi, “İyi ki Doğdun Bebek” projesiyle de ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Proje kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek bebekler sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sosyal belediyecilik kapsamında yer alan 'İyi ki Doğdun Bebek' projesiyle ilçe sınırları içerisinde yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek hem tebrik edildiğini hem de bebeklerin sağlık kontrollerinin yapıldığını söyledi. Başkan Toru, "Bu ziyaretleri gerçekleştiren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, bebeğin sağlık durumunu kontrol ediyorlar. Aile tebrik edilirken çeşitli hediyeler de veriliyor. Ayrıca bebek sağlığı ve anne sütünün önemi konusunda da annelere eğitici yayınlar veriliyor" diye konuştu.