Meram Belediyesi Uluırmak Evleri projesini hayata geçirdi

Kentsel dönüşüm alanında önemli projelere imza atan Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, bin 646 dairelik Uluırmak Evleri projesini hayata geçirdi.

Meram ilçesinin kurulduğu günden bu yana 25 yıllık süre zarfında kronikleşmenin de ötesinde her geçen gün büyüyen ‘İmar Probleminin' çözümü yolunda önemli adımlar attıklarının altını çizen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, hayata geçen her projenin bu sorunu çözme amaçlı olduğunu, bu nedenle de büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Meram Belediyesinin ‘Kentsel Dönüşümde' ortaya koyduğu her projede kendi çıtasını yükselttiğini belirten Başkan Toru, “Özverili, programlı ve yoğun bir çalışma sonucunda Meram bölgesinin imar ve mülkiyet sorunlarına neşter vuruldu. Bu çalışmalara katkılarından dolayı vatandaşlarımızdan muhtarlarımıza, Belediye Meclis Üyelerimizden personelimize kadar herkese teşekkür etmek istiyorum. Meram'ın 5 farklı bölgesini kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin vatandaşların konut sahibi olmalarında belediyelerinde öncülük etmesine yönelik tavsiyelerine de uyarak kolları sıvadık. Küçük Aymanas projemiz yaklaşık üç ay önce başladı. Aksinne Evleri'nin temelini hep birlikte attık. Bugünde 1646 dairelik Uluırmak Evleri için düğmeye basıyor ve ön başvuru sürecini başlatıyoruz. Başvurular öğleden sonra başlayacaktı, ancak daha başvurular başlamadan banka önünde önemli bir yoğunluk yaşandı. O nedenle başvuruları hemen başlatmak durumunda kaldık. Bunun belediyemize ve şahsımıza olan güvenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Proje için başvurular 30 Kasım'a kadar devam edecek"

Vatandaşların güvenle ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek adına hareket ettiklerini ifade eden Başkan Fatma Toru, bu çerçevede Uluırmak Evleri ile birlikte yaklaşık 3 bin konutu Meram'a kazandırdıklarını söyledi. Uluırmak Evleri'nin tamamının 166 buçuk metrekare ve 3+1 olarak projelendirildiğinin bilgisini veren Başkan Toru, “Projemizde bin 650 araçlık kapalı otopark ve 320 araçlık açık otopark bulunuyor. 91 bine yakın bir arsa alanının 5 bin metrekaresi ticari alan. 32 bin metrekaresi ise yeşil alan olarak projelendirildi. Ödemeler ise, peşinat 35 bin TL, aylık taksitler 2 bin 800 TL olarak belirlendi. Orta gelir grubunun krediye ihtiyaç duymadan rahatlıkla ev sahibi olabileceği, modern mimarinin gereğinin yerine getirildiği, geleneksel yapımızda düşünülerek yapılan bu projeye herkesi davet ediyorum. Bugün başlayan başvurular 30 Kasım tarihine kadar belediyemizden de yapılabilecek. Başvuruların diğer ikisinde olduğu gibi fazla olması durumunda hak sahipleri kura ile belirlenecek” şeklinde konuştu.

“Kentleşme politikamız her gün büyüyerek devam edecek”

Halkın Aymanas ve Aksinne Evlerine olan yoğun ilgisi ve teveccühünü görünce, 4. projeyi hayata geçirmeyi düşündüklerinin müjdesini de veren Başkan Fatma Toru, bu yeni projenin üç projenin toplamı kadar büyük bir yatırım olacağını kaydetti. Yeni proje ile yeni konut sayısının 5 binin üzerinde olacağını belirten Toru, “Bu rakamlar bir ilçe belediyesi için çok büyük rakamlar. Ama Meram'a gerçek anlamda hizmet etmek için olması gereken bu. Öte yandan sadece Meram'a katkı sunmuyor böylesi yatırımlar. İstihdama, ekonomiye, piyasaya, esnafa katkı sağlıyor. Bu nedenle Kentleşme Politikamız her geçen gün büyüyerek devam edecektir” ifadelerini kullandı.