Meram Belediyesinde yağlı boya resim sergisi açıldı

Konya'nın merkez Meram İlçesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Sanat İçin İlk Adım Sergileri' kapsamında düzenlenen sergide birbirinden değerli eserler sanatseverlerle buluştu.

Meram Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Sanat İçin İlk Adım Sergileri' hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda her ay farklı alanlarda eserler sergileniyor. Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde her ay farklı alanlarda sergilenen eserlerle hem sanata hem sanatçıya destek verilirken hem de sanatsever vatandaşlara önemli bir hizmet sunuluyor. Proje kapsamında, resimden filografiye, hat sanatından rölyef ve ebruya kadar başta Türk kültürünün bir parçası olan sanat dalları olmak üzere pek çok dalda eserler sergileniyor. Sergilerin bu haftaki konuğu ise Zehra Gülsün Botsalı oldu. Sanatçı Botsalı'nın yağlı boya sergisi ziyaretçiler tarafından oldukça beğeni topladı. Gördüğü ilgiden memnun olan sanatçı, sergi için verdiği destekten dolayı Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya teşekkür etti.

“Sanat ve sanatçının her zaman yanındayız”

Her fırsatta sanat ve sanatçıya destek verdiklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, başta geleneksel Türk sanatları olmak üzere tüm sanat dallarında önemli eserler veren hanımların yolunu açmak amacıyla bu projeye start verdiklerini söyledi. Özellikle hanımların ruhlarındaki güzellikleri ve derinlikleri en iyi anlatma yollarının başında sanatın geldiğine vurgu yapan Başkan Toru, “Belediyemizin aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet göstermesini hedefledik. Sergi için imkan bulamayan kardeşlerimize bu şekilde bir alan açmış oluyoruz. Bu kapsamda geçmişimizden bugüne gelen mimari, estetik ve sanatla ilgili duygularımızı da ön plana çıkarmış olacağız. İcra ettiği sanatta başarılı olan tüm hanım kardeşlerimiz, farklı alanlardaki eserlerini belediye binamızda sergileme fırsatı yakalaması hem onlara destek anlamı taşıyor hem de sanatseverlere hizmet etmiş oluyoruz. Bu sergiler bizim içinde sanatla iç içe bir çalışma ortamı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.