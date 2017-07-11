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11 Temmuz 2017 11:51

Meram Belediyesi’nden 15 Temmuz videosu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1.

Meram Belediyesi’nden 15 Temmuz videosu

11 Temmuz 2017 11:51

yılında, o gecenin kahramanlarından 3 ayrı şehidin hikayesinin anlatıldığı video klipleri #MeramımızVatan hashtag’iyle sosyal medyadan paylaştı.


Videoları kısa süre içinde binlerce kişi beğendi. 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “15 Temmuz gününü, tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıran şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi. Belediye çalışanlarının rol aldığı video kliplerde şehit Mehmet Güder, Ayşe Aykaç ve Cumhurbaşkanlığı yakın koruma polisi Mehmet Çetin’in hikayeleri anlatılıyor.




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