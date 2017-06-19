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19 Haziran 2017 11:19

Meram Belediyesi’nden 3 bin öğrenciye bayramlık

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye giyim çeki hediye etti.

Meram Belediyesi’nden 3 bin öğrenciye bayramlık

19 Haziran 2017 11:19


Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki okul yönetimleri tarafından belirlenen 3 bin öğrenciye 100’er TL’lik giyim çekleri dağıtılıyor. Listede ismi bulunan çocukların aileleri, belediye hizmet binasından aldıkları giyim çekiyle anlaşmaya varılan firmadan bayramlıklarını alabiliyorlar.


“Bayram sevincine ortak olmak istedik”


Bayram öncesi ailelerin ve çocukların bayram sevincine ortak olmak istediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ramazan Bayramı’nda Meram bölgesinde okul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlıklarını giydiriyoruz. İlkokul, ortaokul ve liselerden gelen liste doğrultusunda belirlenen 3 bin öğrencimize 100’er TL’lik giyim çekini hediye ediyoruz. Ailelerin ve çocuklarımızın bayram öncesi sevinçlerini birlikte yaşamak bize mutluluk veriyor" dedi.


Ramazan’ın önemli güzelliklerinden birinin de paylaşmak olduğunu hatırlatan Başkan Toru, “Ramazan ayı boyunca birlikte iftar açarak, sofralarımızı paylaşarak toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Belediye olarak Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz sevindirmek ve bayram neşelerine ortak olmak için giyim çeklerini hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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