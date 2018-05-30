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30 Mayıs 2018 12:10

Meram Belediyesinden Emlak Vergisinde son gün uyarış

reklam vergilerinin ilk taksitini ödeme süresinin 31 Mayıs Perşembe günü sona ereceğini hatırlattı.

Meram Belediyesinden Emlak Vergisinde son gün uyarış

30 Mayıs 2018 12:10


Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama, “Emlak Vergisi tahsilatı her yıl mayıs ve kasım aylarında yapılmaktadır. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi’nin (iş yerleri ve kuyu suyu kullanan meskenler için) ilk taksitini ödeme süresi 31 Mayıs Perşembe günü sona erecektir. Mükelleflerin mağdur duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Belediye hizmet binamız ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde bulunan veznelerde hafta içi mesai saatleri içerisinde nakit ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Bonus kredi kartlarıyla taksitle ödeme fırsatı bulunmaktadır. Halk Bankası şubeleri ve ATM’lerinden de ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca e-belediyecilik uygulaması kapsamında www.meram.bel.tr web adresinden online olarak da tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak olup, mükelleflerin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen güne kadar vergilerini ödemeleri gerekmektedir” denildi.




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