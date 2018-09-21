Meram Belediyesinden kırtasiye yardımı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi öğrencilerin çanta, defter, kalem ve silgiden oluşan kırtasiye gereksinimlerini karşıladı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru yaptığı açıklamada, her fırsatta eğitim ve eğitim gören çocuklara destek verdiklerini söyledi. Her çocuğa en iyi eğitimi alma yolunda destek olmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Toru, "Yeni nesile ne kadar rahat ve kaliteli bir eğitim imkanı sağlarsak geleceğimiz de o denli güzel ve aydınlık olacaktır. Çocuklarımızın bilgili, kendine güvenen, düşünen, araştıran ve pergel misali merkezleri bu ülke ve bu medeniyet olmak kaydıyla tüm dünyayı en yakından tanıyan insanlar olarak yetişmelerini ümit ediyor, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, tüm eğitim çevresine hayırlar ve başarılar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.