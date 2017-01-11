Meram Belediyesi’nden kültür ve sanata katkı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl düzenlediği kültürel etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağladı.

Meram’ın farklı bir vizyon ve kimlik kazanması anlamında sosyal ve kültürel programların üst düzeyde devam ettiğine işaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bu meyanda hem turizm potansiyeline hem de ilçemizin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak anlamında Ateşbaz-ı Veli Mutfak Günleri adı altında programımızı 2016 yılında uluslararası katılımla gerçekleştirdik. Ayrıca 2016 yılında 13 konser, 13 adet konferans, panel, seminer, söyleşi ve anma programı ile 1’er adet tiyatro ve sempozyum düzenledik. 2017 yılında da bu programlarımız, daha aktif, dinamik ve daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde devam edecek” diye konuştu.

Meclis-i Nisa Konya’da toplandı

Meram Belediyesi, 2016 yılı Aralık ayında çok önemli bir toplantıya da ev sahipliği yaptı. “İslam’da Kadın” temalı ve İslamofobi’nin konuşulduğu “Meclis’i Nisa” programı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla düzenlendi. Toplantıya Türkiye’den ve farklı ülkelerden çok sayıda aktivistin katıldığını hatırlatan Başkan Toru, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirdiğimiz programımıza Suriye’den, Tunus’dan, Cezayir’den, Sudan’dan, Filistin’den aktivistler katıldı. Özellikle kadınların ve çocukların savaşta zarar görmesiyle ilgili olarak önemli bilgileri paylaşmış oldular. Bununla ilgili bildiri kitapçığını 2017’de yayınlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Kültür dünyasına kazandırılan eserler

2016 yılında çok önemli eserleri kültür dünyamıza kazandırdıklarını dile getiren Başkan Toru, “Gençlerimize ve vatandaşlarımıza tarih bilinci, milli ve manevi duyguların birleştirilmesiyle ilgili bilinci aşılayacak önemli yayınlarımız oldu. Çanakkale Zaferi, Kut’ül Amare Zaferi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve benzeri çok sayıda yayını vatandaşlarımızla buluşturduk” şeklinde konuştu.

Meram Belediyesi, 2016 yılında ayrıca kandil gecelerinde farklı camilerde düzenlediği programlarla da takdir topladı.