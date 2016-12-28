Meram Belediyesi’nden Milli Şair’e vefa

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un 80. vefat yıl dönümünde Prof. Dr. Caner Arabacı tarafından hazırlanan ‘Milli Şair’de Dirilmek’ adlı eseri kültür dünyasına kazandırdı.

Bir cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte bunu kafi görmeyen iç ve dış güçlerin saldırısıyla birlikte millet olarak pek çok cephede savaş verdiğimizi hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Özellikle Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı’ndan sonra saldırılar daha da arttı. Bu millet, yorgun, bezgin ve bıkkın bir haldeydi. Bu milletin hamiyetli evlatlarının çoğu şehit, gazi ya da esir düşmüştü. O dönemde milletin yüreğinden kopan bir ses olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, meydanlardaydı. Millete umut aşılamak üzere İstanbul’daki tüm imkânları elinin tersiyle iterek Anadolu’nun tozlu yollarına düşmüştü. Anadolu’nun pek çok şehrinde Milli Mücadele’nin önemini anlattı. 100 yıl sonra baktığımızda bu millet yine aynı mücadeleyi veriyor. Topyekün içeriden ve dışarıdan milletimize, devletimize, bayrağımıza, ezanımıza ve mukaddesatımıza saldırılar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Belediye olarak gerek yüzyıl önce bu milletin verdiği mücadeleyi, gerekse şu anda içinde bulunduğumuz şartlarda bunların önemini vatandaşlarımıza anlatmak adına ve Milli Şairimize bir vefa gereği olarak ‘Milli Şairde Dirilmek’ adında bir yayın çıkardıklarını ifade eden Başkan Toru, “Prof. Dr. Caner Arabacı başta olmak üzere bu eserin yayınlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hep mücadeleyle gecen 63 yıllık ömrü boyunca İstiklal Şairimiz hiç baharı yaşamadı diyebiliriz. Ölüm döşeğinde; ‘Bu marş bir daha yazılamaz, ben de yazamam’ diyerek kalıcı bir şekilde bu millete İstiklal Marşımızı hediye etmiştir. Bu vesileyle de Milli Şairimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

80 sayfalık eserde, Mehmet Akif’in ‘Yazar ve Şairliği’, ‘İslam Birliği Yönelişi’, ‘Mütarekede Mehmet Akif’, ‘Milli Mücadele’ye Katılış’, ‘Kastamonu Vaazları’, ‘İstiklal Marşı’, ‘Sakarya Sırasında Akif’, ‘Siyasette Asil Duruş’, ‘Batı Medeniyetine Bakışı’, ‘Mısır Hayatı’, ‘Ailesi ve Çocukları’, ‘Musikî İlgisi’, ‘Yazıda Son Dönemi’ ve ‘Karakter Abidesi’ konu başlıklarında detaylı bilgi bulunuyor. Prof. Dr. Caner Arabacı tarafından hazırlanan esere o dönemdeki resmi bilgiler ve gazete kupürleri de zenginlik katıyor. Bu güzel dergi, Meram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edilebilir.