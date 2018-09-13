Meram Belediyesinden özel çocukların okuluna tadilat

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, engelli çocukların eğitim gördüğü Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu için yenileme çalışması yaptı.

Engelli çocukların eğitim gördüğü okulun çevresi Meram Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yeni bir çehreye kavuştu. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında okulun alt yapısı yenilendi. Ayrıca okulu çevreleyen duvarların ve tretuvarların yapımı gerçekleştirilip molozlar kaldırıldı. Bahçe düzenlemesi ile engelli çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmelerinin yolu açıldı. Meram Belediyesinin engelli çocukların eğitim gördüğü Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu'nda çocukların daha rahat eğitim görmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışma, çocukları bu okulda eğitim gören veliler ve mahalleliler tarafından takdir ile karşılandı.

“Meram, engellilerin en çok mutlu olduğu yer olsun istiyoruz”

Engelli bireylerin yaşamın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, hedeflerinin Meram'da bu sıkıntıları en asgari seviyeye çekmek olduğunu ifade etti. Belediyenin tüm ekiplerinin ortak amacının engelli bireylerin zorlu hayatını onlar ve aileleri için bir nebze güzelleştirmek olduğunu belirten Başkan Toru, Telafer Mahallesinde engelli çocuklara eğitim vermek için gayret gösteren Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu'nu çok daha güzel ve çok daha kullanışlı bir hale getirmek için yenilediklerini söyledi. Engelli sorunlarının çözümü ve onların daha çok hayata katılımlarını sağlamak amacıyla bir çok girişimde bulunduklarını da hatırlatan Başkan Toru, “Bu tadilatla hem burada eğitim gören çocuklarımızın hem de onların velilerinin ‘daha iyi şartlarda eğitim hayallerini' gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz” diye konuştu.

“Herşey engelli çocuklarımıza daha iyi şartlar sağlamak için”

Engelli insanların özellikle de eğitim gören engelli öğrencilerinin yüzlerini güldürmek ve hayallerini gerçekleştirmek adına okulun bahçe ve çevre düzenlemesini, altyapı yenilemesini, duvarlarının inşaasını, tretuvar yapımını gerçekleştirdiklerini ayrıca molozların kaldırıldığını ve PMT malzemesinin verildiğini ifade eden Toru, “Yapılan çalışmayı velilerimiz ve öğretmenlerimizde takdir ediyor ama bu işe en çok engelli öğrencilerimiz sevinecek.Çünkü okul, daha rahat şartlarda eğitim alabilecekleri ve gönüllerince eğlenebilecekleri bir hale geldi. Onların yüzünü güldürmüş olmanın verdiği mutluluktan daha büyük bir mutluluk var mı bilemiyorum? Çünkü onlar gülünce, tüm Meram gülüyor” diye konuştu.

“Her zaman üzerimize düşenin fazlasını yaptık”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz hep yük alan bir kurum olduk. ‘Büyük Türkiye'nin büyük dönüşümünde' hemen hemen her konuda elini taşın altına cesaretle koyan bir Belediyeyiz. Eğitim gibi önemli bir konuda, bugüne kadar, hem okullarımızın, hem velilerimizin, hemde çocuklarımızın yanında olduk.. Desteğimiz bundan sonrada artarak devam edecek. Hem eğitim noktasında hem engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşenin fazlasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu tadilat ta bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Onların mutluluğunun önündeki engelleri kaldırmanın bizim en önemli vazifemiz olduğu düşüncesindeyiz.”