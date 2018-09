Meram Belediyesinden Türk bayraklı ürünler kampanyası

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Marketi, raflarındaki yerli ve milli ürünlere ‘Türk Bayrağı' etiketi koyarak yerli ürünler için farkındalık oluşturdu.

Meram Belediyesi, Türkiye'ye karşı başlatılan son ekonomik saldırılara karşı milli ve yerli ürünleri desteklemek amacıyla önemli bir kampanyaya öncülük etti. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki markette, raflarda bulunan yerli ve milli ürünlere, ‘Türk Bayrağı' etiketi yapıştırılarak farkındalık oluşturuldu. “Bu ekonomik saldırılara karşın öncelikli hedefimiz, milli üretimin desteklenmesi ve yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması olmalıdır” diye konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, marketin raflarındaki ürünlere bayrağımızı koyarak bu konuda farkındalık oluşturmaktan ve böylesine önemli bir kampanya ile Türkiye'ye öncülük etmekten gurur duyduklarını söyledi.

“Ekonomik savaşı kazanmak için her bir bireye görev düşüyor”

Türkiye'ye karşı yürütülen “Planlı ekonomik savaşın” son dönemde iyiden iyiye hız kazandığının altını çizen Başkan Toru, bu saldırıları bertaraf etmek için her kuruma ve her bireye görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi. Meram Belediyesi olarak ‘Türk Bayraklı Ürünler' noktasında öncülük etmekten gurur duyduklarını kaydeden Başkan Toru, “Yerli ve milli üretimin desteklenmesi ve yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması öncelikli hedefimiz haline gelmiştir. Çünkü bu bir savaş, bu ciddi bir saldırı. Bu saldırılara karşı top yekun savunma yapılmalı. Hiç kimse kendini soyutlayamaz. Ancak bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlanarak dış kaynaklı saldırıların etkileri en aza indirilecektir. Biz de belediyemizin tüm birimleri olarak, bu mücadelede ‘Milli ve Yerli olanın yanında' olduğumuzu göstermek istedik. İşte bu amaçla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan marketimizdeki yerli ve milli ürünler raflarda ki yerini ‘Türk Bayrağı' etiketi ile aldı. Marketimizdeki tüm ürünlerin tamamı yerli ve milli. Başlattığımız bu ‘Bayrak Hareketi' ile yerli malların uzun bir süreçte değil orta hatta kısa vadede önem kazanması ve tercih edilmesini hedefledik. Bu kampanyanın, 81 ilimize, 81 milyon insanımıza örnek olması en büyük dileğimizdir. 7'den 70'e herkesi, satıcısından alıcısına her kesimi, başlattığımız bu harekete destek vermeye çağırıyorum. Çünkü ancak bu şekilde ülkemizin emek ve döviz kaybına uğramamasına, yerli firma ve markalarımızın daha fazla tercih edilerek büyümelerine ve Türk Lirasının değerlenmesine katkı sunabiliriz” diye konuştu.

“Her yaptığımızla ekonomimizin destekçisi olduk”

Meram Belediyesi olarak sadece yerli ve milli üretimi teşvik noktasında değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla işaret ettiği kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını kendilerine her zaman görev edindiklerini kaydeden Başkan Toru, “Biz, bütün kaynaklarımızı, milletimizin bir emaneti olarak gördük. Bu sebeple bugüne kadar attığımız her adıma azami dikkat gösterdik. Bundan sonra da aynı hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Bugün, kur üzerinde oynanan oyunların, bir büyük saldırının ekonomik ayağı olduğu gün gibi aşikar. Yüzyıllardır süren tüm saldırılar gibi, kur üzerinden yapılan bu saldırıları da devletimiz ve milletimiz el birliği ile bertaraf edecektir. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin sonu, daha önce saldıranların sonu ile aynı olacaktır Allah'ın (C.C.) izni ile. Yeter ki birlik ve beraberlikten vazgeçmeyelim. Yeter ki yüreklerimiz aynı hedef için atmaya devam etsin. Onlar oyunlarını oynaya dursun, bizler el birliği ile evlatlarımıza muhteşem bir gelecek bırakmanın planlarını ve projelerini üretmeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.