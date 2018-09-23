Meram Belediyesinin asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 5 mahallenin kilit noktasında bulunan Alakova Caddesi üzerinde yürütülen alt yapı ve asfaltlama çalışmalarında sona geldi.

Merkezde bulunan ana cadde ve sokaklardan, en ücra mahallelerin yollarına kadar Meram'ın dört bir yanında, gece gündüz demeden yürütülen alt yapı ve asfalt seferberliğinin son perdesi olan Alakova Caddesi üzerindeki asfalt çalışmalarında sona gelindi. 5 Mahallenin ulaşımında kilit noktada bulunan Alakova Caddesi ile Özbayram Sokağın birleşme noktasında gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında Alakova, Loras, Telafer, Karaaslan Aybahçe ve Yeni Bahçe Mahallelerinin ulaşımında büyük rahatlık yaşanacak. Geleceğin Meram'ı için gerçekleştirilen bu önemli projeyi ve çalışmaları yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Meram'ın dört bir yanına aynı hassasiyetle hizmet götürüyoruz”

Görevi devraldıkları günden bu yana Meram'da yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu amaçla gerçekleştirilen projelerin ve yapılan hizmetlerin en önemli kaleminin belediyenin asli görevlerinden olan ulaşım ve alt yapı çalışmalarından oluştuğunu söyledi. Yatırım ve projelerin, sadece merkezde değil, merkezin çeperlerinde ve çevre mahallelerinde de yoğun bir şekilde devam ettirildiğini kaydeden Başkan Toru, “İlçemizin yaşam kalitesini yükseltmek adına başlattığımız çalışmalarımız hız kesmeden, ara vermeden devam ediyor. Gerek şehir merkezinde gerekse kırsalda kalan bölgelerde hizmetlerimiz aynı hassasiyetle ve aynı kalitede 7/24 çalışarak bir bir tamamlanıyor. Herşey daha yaşanabilir, daha modern bir Meram için” diye konuştu.

“Meram'da sokaklar caddelere, caddeler ana arterlere terfi ediyor”

Alokova Caddesi üzerindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Toru, “Sona geldiğimiz asfalt çalışmalarında şu an 5 mahalleyi ilgilendiren kilit bir noktada çalışmalarımızda sona yaklaşıldı. Alakova Caddesi'nin alt yapı, yol genişletme çalışmaları tamamlandı asfaltlama çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bu caddeyi Karaman Yolu'na bağlayan Özbayram Sokak'ta toplam 5 kilometrelik yolun çalışmalarını da bitirmiş durumdayız. Sokağımızın daha önce 5 metre olan genişliğini 20 metreye çıkardık. 5 kilometrelik bu çalışma ile Özbayram Sokak adeta sokaklıktan caddeliğe terfi etti. Buradaki toplam çalışmamız 25 kilometreyi buldu. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Alakova Caddesinin 7 metre olan genişliği de 25 metreye çıkarıldı. En kısa zamanda açılacak olan bu yolun halkımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bütün bu özverili çalışmalarının daha modern ve daha yaşanabilir bir Meram için olduğunu kaydeden Başkan Fatma Toru, Fen İşleri Ekiplerinin çalışmalarını inceledikten sonra mahallelilerle bir süre sohbet etti, çocuklara da oyuncak dağıttı. Bölgede bulunan Alakova Otobüs Hareket Merkezini de ziyaret eden Fatma Toru, görevleri başında bulunan otobüs şoförleri ile de hasbihal etti.

Daha önceleri dar yollar yüzünden büyük sıkıntı yaşatıklarını söyleyen otobüs şoförleri, Başkan Toru'nun göreve gelmesinden sonra yapılan yatırımlarla yolların hem genişlediğini ve çok daha kaliteli bir hal aldığını ve bu sayede yaşadıkları sıkıntıların asgari düzeye indiğini söyledi. Şoförler, Başkan Toru'ya bu hizmetlerinden tolayı teşekkür etti.