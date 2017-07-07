Meram Bilgi Merkezlerinde yaz kursları başladı

Peygamberin hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi derslerin verileceği iki aylık eğitim dönemini kapsayan yaz kursları başladı.

Ahmet Özcan Caddesinde ve Gödene Mahallesinde bulunan Bilgi Merkezlerinde verilmeye başlayan kurslarda bu yıl 160 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayan yaz kursları 7 haftalık eğitimin ardından 18 Ağustos 2017 Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenler tarafından verilen yaz kurslarında öğrencilere Kur’an-ı Kerim öğretimi, insanlık tarihi, inanç sistemi, ibadet ve ahlak derslerinin yanı sıra değerler eğitimi çalışmaları da yapılacak.

- Spor etkinlikleri de yapılacak -

Yaz kurslarına katılan öğrenciler Meram Belediyesi’ne ait Rabia Spor Merkezinde bulunan imkanlardan da yararlanacaklar. Yapılan program dahilinde öğrenciler spor merkezinde uzman öğretmenler nezaretinde yüzme etkinliklerine de katılacak. Ayrıca diğer etkinliklerin de planlandığı kurslarda öğrencilerin hoşça bir tatil geçirmeleri sağlanmış olacak.

Kurslara katılan öğrencilere, eğitim süresince ihtiyaç duyacakları tüm materyaller de Meram Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanacak.