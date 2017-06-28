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28 Haziran 2017 16:02

Meram çay sulamasının ilk etabı gerçekleştiriliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, her yıl düzenli olarak Meram’ın yeşil dokusunu korumak için gerçekleştirdiği Meram Çay Sulama uygulamasının ilk etabını 29 Haziran Perşembe günü başlatacak.

Meram çay sulamasının ilk etabı gerçekleştiriliyor

28 Haziran 2017 16:02


KOSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Meram’ın yeşil dokusunun sürdürebilirliği için her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Meram Çay Sulama uygulamasının bu yıl da devam edeceği bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her yıl düzenli olarak Meram’ın yeşil dokusunun sürdürülebilirliği için Meram’a 130 bin metre uzunluğunda beton, kapalı ve toprak kanallar vasıtası ile Altınapa Barajı’ndan sulama maksatlı su verilmektedir. Toplam 26 mahallemizde gerçekleştirilecek olan Meram Çay Sulama uygulamasının 1. etap sulaması 29 Haziran 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Su tasarrufunun bilincinde olan su abonelerimizin sulama için gerekli bahçe düzenlemesini yapmaları, sulama sırası öncesi ve sulama esnasında bahçelerinde olmaları, hem su israfını önlemek; hem de ürün kalitesi açısından önemli etken olacaktır. Ayrıca sulama yapmayacak olan abonelerin sorun yaşamaması için aboneliklerini iptal etmeleri gerekmektedir.”




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