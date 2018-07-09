Meram Dutlu Koruluğu vatandaşların yeni gözdesi oldu

Meram Belediyesi tarafından 3 yıllık hummalı bir düzenleme çalışması sonucu Mayıs Ayında hizmete açılan Dutlu Koruluğu, Konyalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hizmete açıldığı günden bu yana şehrin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan 850 bin metrekarelik dev koruluk, özellikle hafta sonlarında vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşarak aileleri ile birlikte vakit geçirmelerine imkan sağlıyor.

“Meram’daki yeşil dokuyu daha da güçlendirmeyi kendimize görev edindik”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, vatandaşların Dutlu Koruluğu’na gösterdikleri teveccühten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, “Hızla gelişen şehrimizde; halkımızın özellikle yaz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu doğal yeşil alanlar, sportif alanlar ve aktivite alanlarına yönelik fiziki düzenlemelerimizle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Konya’nın yeşil incisi Meram’da yeşil dokuyu daha da zenginleştirmeyi kendimize görev edindik. Hummalı bir çalışmanın ürünü olarak, 850.000 metrekarelik devasa bir alanda hemşehrilerimiz için gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden ekiplerimizle seferber olduk ve Konya’da ilk defa koruluk oluşturarak Dutlu Koruluğu’nu hizmete açtık. Vatandaşlarımız da açıldığı günden bu yana koruluğumuza büyük bir ilgi gösteriyorlar ve teşekkürlerini iletiyorlar. Güzel işleri güzel yapma gayreti, ibadet hükmündedir. Biz de buradan yola çıkarak ilçemizde güzel işler yapma gayretindeyiz” şeklinde konuştu.

“Her yönüyle farklı bir konsept”

Dutlu Koruluğu ile ilgili bilgiler veren Başkan Toru, vatandaşların ateşli ve ateşsiz alanlarda piknik yapabileceği, dinlenebileceği bir alan haline geldiğini belirterek, “Ayrıca içerisinde birçok spor alanı ve tesislerin yer bulunduğu koruluğumuzda 100 adet farklı çocuk oyun gruplarının yer aldığı 40 bin metrekarelik çocuk oyun parkı, yavrularımızın güzel vakit geçirmesini sağlıyor. Yine koruluğumuz içerisinde Meram’ım önemli bir simgesi olan üzüm bağlarını yaklaşık 10.000 metrekarelik bir alanda oluşturduk. Ayrıca çeşitli meyve ağaçlarından oluşan meyve bahçesi de koruluk içerisinde oluşturduğumuz önemli bir alan. Görsel bir şölen sunacak olan lavanta bahçesi, kokuluk ve reçellik gül bahçesi, mor salkımlardan oluşturulan yürüyüş yolu gibi vatandaşlarımızın beğeneceği önemli alanlar yer alıyor” dedi.

“Meram’a renk katıyor”

Başkan Toru, korulukta 10 bin metrekarelik bir göletin bulunduğuna da dikkat çekerek, “Yukarıdan aşağıya doğru akan basamaklar halinde oluşturulan gölet, adeta şelale atmosferini yaşatıyor. Gölet çevresinde yürüyüş yollarımız mevcut. Yine vatandaşlarımızın sohbet edebileceği, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile erken Cumhuriyet dönemi mimarisinden esinlenerek inşa ettiğimiz tesisimizle birlikte Osmanlı Çay Bahçemiz kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Koruluğumuzun ortasında 500 kişi kapasiteli Büyük Selçuklu Otağımız bulunuyor ve çevresinde yöresel ürün satış alanları yer alıyor. Yine vatandaşlarımızın şehri yüksekten görebileceği şehir terası, fotoğraf çekilebilecekleri büyük bank (big bank) ve farklı alanlar, Türk bayrağı ve 16 Türk Devletinin bayrağının bulunduğu bayrak tepesi yer alıyor. Oluşturduğumuz Çim kızağı ise vatandaşlarımızın en çok dikkatini çeken alanlar arasında. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz çim kızağımız büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Dutlu Koruluğumuz Meram’a renk katıyor” şeklinde konuştu.

“Sporun ve sporcunun merkezi haline geldi"

Dutlu’nun sporun ve sporcunun da merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Toru, “Futbol, basketbol, voleybol, plaj voleybolu ve badminton sahalarımızda vatandaşlarımız sağlıklı bir ortamda sporlarını gerçekleştirebiliyor. Oluşturduğumuz 3645 metrekarelik okçuluk alanında da ata sporumuz olan okçuluk sporunu yapmak isteyen sporcularımıza imkan sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından da koruluk içerisinde Sporcu Fabrikası’nın yapımı gerçekleştirilecek. Ben koruluğumuza ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeşiliyle, bol oksijeniyle, farklı konseptte Meram’a yeni bir renk katan Dutlu Koruluğumuza tüm halkımızı bekliyorum” diye konuştu.