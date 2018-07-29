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29 Temmuz 2018 12:45

Meram Dutlu Koruluğu’nda yaz konserleri

Konya merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından 900 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Dutlu Koruluğu yaz konserlerine ev sahipliği yapıyor.

Meram Dutlu Koruluğu’nda yaz konserleri

29 Temmuz 2018 12:45


Meram Belediyesi tarafından 900 bin metrekarelik alanda hizmete açılan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dutlu Koruluğu’nda yaz konserleri gerçekleştiriliyor. Yaz akşamlarında gedavet rüzgarı, temiz havası ve bol yeşiliyle şehrin önemli bir mekanı haline gelen Dutlu Koruluğu’nda ilk olarak Konya Halk Türküleri Konseri gerçekleştirildi. Konya’nın geçmişten bugüne taşınan farklı türkülerinin seslendirildiği konsere Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da katılırken vatandaşlar konser boyunca tempo tutarak coşkuyla takip etti.



“Yaz boyunca konserler devam edecek”


Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, kültürün milletler için önemine dikkat çekerken; “Türkülerimiz kültürümüzün bir parçası ve kültürümüze sahip çıkmalıyız. Türkülerimiz bizleri, geçmişte sevinçlerimizi, hüzünlerimizi, insanımızın yaşadıklarını anlatıyor. Ülke olarak yaklaşık 4 yıldır zor bir dönemden geçiyoruz. Toplumumuzu bir arada tutan kültürlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza türkülerimizi çok iyi aktarmamız lazım. Milli toplum olma yolunda en önemli ögelerden biri olan musikimiz ve türkülerimizdir. İnşallah bizler de destek vererek yaşatmaya devam edeceğiz. Konser boyunca hemşehrilerimiz yerinde duramadılar. Eski Meram Bağları’nda Konya türkülerimizi dinlemenin keyfini yaşadılar. İnşallah bundan böyle Cumartesi günleri farklı gruplarla konserlerimizi devam ettirme arzusundayız. Hepinizi bekliyoruz” dedi.



“Vatandaşlarımız Dutlu’ya yoğun teveccüh gösteriyorlar”


Başkan Toru, vatandaşlara Meram Belediyesini takip etmeyi önerirken, “Dutlu Koruluğu olarak oluşturduğumuz bu alan yaklaşık 2 aydır sizlerin hizmetinde. Açıldığı günden bu yana Dutlu Koruluğu’na büyük teveccüh gösterdiniz. Geri dönüşler hep olumlu oldu. Önemli olan insanımızın şehir yaşamında, yaz sıcağında bunaldığı günlerde buraya gelerek stres atmasıdır. Bol oksijeni ve yeşiliyle birlikte kültürel programlarla da vatandaşlarımızın dinlenerek stresten uzaklaşması bizi ziyadesiyle memnun ediyor” şeklinde konuştu.




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