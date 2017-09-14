Meram Kadın Meclisi’nden Rölyef Sergisi

Meram Belediyenin zemin katını bir sergi salonu gibi değerlendirdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Sanat İçin İlk Adım Sergisi kapsamında daha önce filografi sergisini açmıştık. Şimdi de Hale Belviranlı Rölyef Sergisi’ni açtık. Belediyemizin giriş katında hafta boyunca ziyarete açık olacak sergimiz ay sonuna kadar da Şehrin Tasarım Atölyesi’nde ziyaret edilebilecek. Sanat İçin İlk Adım Sergileri kapsamında daha sonra tezhip, resim gibi farklı alanlardaki sergileri açacağız. Vatandaşlarımız belediyemize geldiği zaman sanatla ve sanat eserleriyle de hemhal olacak” dedi.

Kültürel ve sanatsal projelere verdikleri öneme dikkat çeken Meram Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik ise, “Meclis olarak sanata gönül vermiş, bu alanda etkin çalışmaları bulunan, ancak bugüne kadar bir tanıtım ya da sergi imkanı bulamayan kadınlarımıza destek amacıyla düzenlediğimiz sergilerimizin bu ayki konuğu Hale Belviranlı’nın Rölyef Sergisi. Bize her zaman büyük destek sağlayan Meram Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.