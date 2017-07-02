Meram Tıp Fakültesi 30. dönem mezunlarını törenle uğurladı

Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Genç doktorlar eğitim hayatlarını başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşadılar.

Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, “Sizleri 6 yıl boyunca yaptığınız meşakkatli antrenmanla, sağlık ordusuna yenilmez neferler olarak yetiştirdik. Meram Tıp Fakültesinden icazet aldınız. Şimdi Allah’ın insana vereceği şifayı dağıtacak olan sizler bu günden sonra artık hekimsiniz. Bu kutlu mesleği hakkıyla yapacağınızdan hiç kuşkum yoktur” ifadelerini kullandı. Vatansev, mezun olsalar bile Meram Tıp Fakültesinin bir dağ gibi öğrencilerin arkasında olduğunu belirterek; öğrencilere, kendilerini güzel ve faydalı ilimle donatmalarını tavsiye etti. Öğrencilerin geleceğin İbni Sinaları olmalarını temenni eden Vatansev, ailelere de ayrıca teşekkür edip konuşmasına son verdi.

“Sizden medet uman her bir bireye saygıyla yaklaşın”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Meram Tıp Fakültesinin bölgenin referans hastanesi olarak hizmet verdiğini, gençleri sadece Konya’ya değil tüm insanlığa hizmet edecek hekimler olarak Meram Tıp Fakültesinden mezun ettiklerini kaydetti. 2016 yılında elim bir kazada hayatlarını kaybeden Stajyer Doktor Süleyman İşkal ve Stajyer Doktor Çağdaş Kahveci’yi de unutmayan Şeker, onları yeniden rahmetle anıp, ailelerine sabırlar diledi. Anne babaların fedakarlıkla evlatlarını yetiştirdiklerini kaydeden Rektör Şeker şunları söyledi: “Bu millet gençlerini bu ülkeye, insanlığa hayırlı hizmetler versin diye yetiştiriyor. Tıp Fakültesi eğitimi masraflı bir eğitim ve devlet bunu sürekli başarılı bir çizgide tutmak için çaba sarf ediyor. Bu anlamda aldığınız eğitimin kıymetini bilerek hareket etmenizi ve sizden medet uman her bir bireye saygıyla yaklaşmanızı, elinizden geldiğince acılarını dindirmeye gayret etmenizi istirham ediyorum. Bu mesleğin kutsiyeti buradan ileri gelmekte, sizlere güveniyoruz, yolunuz açık olsun.”

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram Tıp Fakültesinin yeni binasıyla çok yakın zamanda hizmete gireceğini de hatırlatarak, kısa sürede binanın hazır olmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Şeker: “Hep beraber 15 Temmuz’a tanıklık ettik. Lütfen aklınızı, kalbinizi, vicdanınızı başkalarına emanet etmeyiniz. Hain kalkışmanın ülkeye ciddi zararları oldu. Ancak kalkışmaya karşı milletimizin gösterdiği direnç, bizleri büyük bir badireden döndürdü. Hepimizin geçmişten ders çıkarmasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Mezun olan öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra hekimlik yemini yapıldı ve kep atma töreniyle program sona erdi. Programa, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, Yargıtay Üyesi Mustafa Uslu, akademisyenler ve aileler katıldı.