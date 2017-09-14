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14 Eylül 2017 15:15

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi personeli sepsis konusunda bilgilendirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık personeline, dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan sepsisin farkındalığı ve tanısı ile ilgili olarak eğitim verildi.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi personeli sepsis konusunda bilgilendirildi

14 Eylül 2017 15:15


NEÜ Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda, Sağlık Bakanlığı himayesinde Türk Yoğun Bakım Derneğinin ilgili çalışma grupları tarafından hazırlanan Sepsis Eğitim Paketi sunumu yapıldı. NEÜ Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Yosunkaya, bu eğitimlerin önemine dikkat çekerek amaçlarının tüm sağlık personeline ulaşmak olduğunu söyledi.


Yosunkaya, “Sepsis, bir enfeksiyona karşı vücudun oluşturduğu normal dışı yanıtının organ fonksiyonlarında bozukluk ve yetmezlik oluşturması sonucu ortaya çıkan ve ölüm oranı oldukça yüksek olan bir durumdur” dedi. Sık karşılaşılmasına rağmen sepsisin en az araştırılan hastalık olduğunu kaydeden Yosunkaya, ABD’de sepsis için ayrılan bütçe 91 milyon dolarken, kanser için ayrılan araştırma bütçesinin yaklaşık 2 milyar 277 milyon civarında olduğunu kaydetti.


Enfeksiyona bağlı ölümlerin sepsis sonucu gerçekleştiğinin anlaşılamadığını kaydeden Prof. Dr. Alper Yosunkaya, “Dünyada saatte bin, günde 24 bin, yılda yaklaşık 5 buçuk - 8 milyon kişi sepsise bağlı hastalıklardan ölmektedir. Bu verilere göre sepsis en ölümcül hastalık” diye konuştu. Sepsisle ilgili daha çok araştırmalar yapılması gerektiğini kaydeden Yosunkaya, bu çalışmaların da farkındalığı artırması adına önemli olduğunun altını çizdi.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Gök ise sepsis tanı kriterleri ile ilgili dinleyenleri bilgilendirdi. Sepsisin global bir sorun olduğunu belirten Gök, yoğun bakımların başlıca problemi olduğunun altını çizdi. Program, merak edilen konulara Prof. Dr. Alper Yosunkaya ve Yrd. Doç. Dr. Funda Gök’ün getirdikleri değerlendirmelerle son buldu.




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