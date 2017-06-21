Meram Tıp Fakültesi’nde çocuklar bayramı erken yaşadı

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümran Çalışkan, “Konya’da kanser hastalıklarının özellikle löseminin teşhis ve tedavi edildiği tek merkez Meram Tıp Fakültemiz. Hastane personelimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz güzel bir Ramazan gününde gönüllerinden ne koptuysa hastalarımızla paylaşmak, hediyeleşmek üzere faaliyet düzenlediler. Birçok kurum ve tüzel kişiliklerden böyle bir talep var. Ancak servis içerisinde hastalarımızın özelliği nedeniyle her zaman bu aktiviteleri kabul edemiyoruz. Belli bir disiplin içerisinde farklı yerlerde icra ediyoruz” dedi.

Her yıl çocuklarla bu tür eğlence programları düzenlediklerini söyleyen Hemşire Famila Polat ise, “Çocuklarımızın mutlu olması için çalışıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Allah’ın bize verdiği sevgiyi kendimize saklamanın bir mantığı yok. Bu sevgiyi çocuklarımızla paylaşmak için buradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından servislerde tedavi gören çocuklara doktorlar ve hemşireler tarafından hediyeleri takdim edilirken aileler de çocuklarının mutluluklarına eşlik etti.