Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev ve Başhekim Prof. Dr. Ahmet Tekin bağıştan dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür etti. Hediye edilen cihazın cerrahide yeni ufuklar açacağına inandığını söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, “Bağışlanan cihazın, tıp eğitiminde ve hastaların operasyonlarının başarılı geçmesinde olumlu etkisi olacaktır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu bu konuda hassas davranıyor. Konyalı iş adamlarının da bu konularda desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyorum” diyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ise, cihazın 10 sene sonraki teknolojiye sahip olduğunu ifade ederek, “Bu cihazla Konya’daki akademisyenler çok üst düzey akademik çalışmalar gerçekleştirebilecek. Bunun dışında birçok cerrahi branşta kullanılabiliyor. Yaralanmış olan dokunun canlı olup olmadığını anlamak için normalde 1 hafta beklemek gerekirken bu cihaz ile bunu anında tespit etmemiz mümkün” dedi.

Prof. Dr. Özkan, Konya’nın, özellikle de Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin bu aletin kullanıldığı, Rekonstrüktif Mikrocerrahi konusunda üst düzey çalışmaları olan ve Türkiye’nin en önde gelen kurumlarından birisi olduğunu sözlerine ekledi.

Törende cihazın tanıtımına yönelik sunum yapıldı. Sunumun ardından teslim tutanakları imzalanarak plaket takdimi ile tören sona erdi. Meram Tıp Fakültesi Başhekimlik Toplantı Salonunda düzenlenen bağış törenine Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, akademisyenler ve cihazı üreten firma temsilcileri katıldı.