Meram, Türk Dünyasını ağırladı

Festivalin etkinlik bölümüne Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Nijer Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ile yurtiçi ve yurtdışından bir çok misafir katıldı. Türk Dünyası Bacıbey Festivali kapsamında Yılın Bacıbeyleri Ödül Töreni gerçekleştirilirken Spor alanında Meram Belediyesporlu sporcu Besra Duman, Ekonomi alanında İş Kadını Sevda Kayhan Yılmaz ile Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi Başkanı Fatma Çandır Köseoğlu, Geleneksel El Sanatları alanında Konya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emel Tosun Akmeşe, Edebiyat alanında yazar Ayla Ağabigüm, Can Dolu Ömürler alanında Doktor Aişe Hümeyra Ökten, Yılın Özel Bacıbeyi alanında Gökçem Cafe İşletmecisi Yasemin Devecioğlu, Girişimcilik alanında modacı Zeynep Kartal, Siyaset alanında Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Turizm ve Kültür alanında Nijer Büyükelçisi Salou Adama Gazibo Yılın Bacıbeyi ödüllerinin sahibi oldu. Yılın Bacıbeyi seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu adına ise plaketi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş’e takdim edildi. Bacıbey Ödülünü alan isimlere Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından günün anısına hilat giydirilerek tac takıldı. Ayrıca festivale destek veren Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatını (TÜRKSOY) temsilen Sancar Mülazımoğlu’na ve Yörük-Türkmen Birliği Başkanlarına plaket takdim edildi.

Arslanbek Sultanbekov, dombra ile coşturdu

Festivalde yurtiçi ve yurt dışından gelen bir çok sanatçı Dutlu Koruluğunda buluşan katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Festival kapsamında sahne alan Arslanbek Sultanbekov dombra ile coşturdu. Bayırbucak Türkmeni Adil Şan’ın da sahne aldığı etkinliklerde Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan gelen sanatçı ve dansçılar gösterilerini sergiledi. Bergama Kılıç Kalkan ekibinin sergilediği performans ise misafirlerden büyük alkış aldı.

Başarılı sporcular altınla ödüllendirildi

Türk Dünyası Bacıbey Festivali kapsamında Meram Belediyespor’un başarılı sporcuları da gösterilerini gerçekleştirirken, yıl boyunca katıldığı müsabakalarda başarılı olan sporcular altınla ödüllendirildi. Başarılı sporculara ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Nijer Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ve Meram Belediyespor Başkanı Hüseyin Saraç tarafından takdim edildi.

Türk Dünyası Bacıbey Festivali’nin son gününde Prof. Dr. Kemal Özcan tarafından “Türk Dünyasında Hıdırellez” isimli konferans verilirken, okçuluk gösterileri, çocuklara yönelik yarışmalar, illüzyon gösterileri ve konserler yer aldı.

“Biz hep birlikte büyük bir milletiz”

Azerbaycan Milletvekilli Ganire Paşayeva, yapılan festivalle ilgili Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür ederken, “Vatanınız Azerbaycan’dan vatanımız Türkiye’ye sevgiler getirdik. Bu ödülü Azerbaycan adına alıyorum. Biz hep birlikte büyük bir milletiz. Akdeniz’den Karadeniz’e, Çin sınırından Balkanlar’a. Orta Asya’ya kadar sayısı 300 milyondan fazla olan büyük bir milletiz. Biz Çanakkale Destanı’nı yazan milletin evlatlarıyız” şeklinde konuştu.

“Gönül birliği yaptığımız Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile bir araya geldik”

Hummalı bir çalışmanın sonucu olan 850 bin metrekarelik Dutlu Koruluğundaki düzenlemeleri tamamlayarak halkın hizmetine açtıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Fiziki ihtiyacın içini dolduracak kültürel ve sosyal etkinlikler de gerekiyordu. Coğrafyamızda yaşanan sıkıntılar ve içerisinden geçmekte olduğu zor dönemi de düşünerek gönül birliği yaptığımız bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile birlikte Türk Dünyası Bacıbey Festivali’ni gerçekleştirdik. Festivalimiz kapsamında birçok misafirimizi ağırladık. Dutlu Koruluğumuz içerisinde büyük bir otağ oluşturduk. Otağımız içerisinde 3 gün boyunca etkinliklerimiz devam etti. Halkımız yoğun ilgi gösterdi. Bu etkinliklerle birlikte otağ çevresindeki kıl çadırlar ve obaları yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimize tahsis ettik. Stantlarını kurarak ülkelerimizin gelenek ve göreneklerini yansıtan ürünlerini sergilediler” dedi.

“Dünyaya Türk mührünü vuracak birlikteliğe imza atmayı hedefledik”

Başkan Toru, bu etkinlikle amaçlarının Türk kadınının, ülkemizin yurt edinilmesinde aldığı rolleri göstermek olduğunu ifade ederek, “Pek çok alanda kadın kahramana sahibiz. Osmanlı, cihan devleti olurken Hayme ana gibi kahramanlarımız var. Hayme ana bir bacıbeydir. Biz de bu devrin bacıbeylerini bularak onlara bacıbey ödüllerini takdim ettik. Festivalimizin bir diğer amacı ise dünyada tüm güç dengelerinin yeniden şekillendiği bu ortamda, Türk Dünyasında siyasi ve kültürel birlikteliği sağlamak oldu. Köklerimizden güç alarak tekrar tüm dünyada Türk mührünü vuracak birlikteliğe imza atmayı hedefledik” şeklinde konuştu.

“Tüm halkımızı Dutlu Koruluğuna bekliyoruz”

Türk Dünyası Bacıbey Festivali’ne katılan herkese teşekkür eden Başkan Fatma Toru şunları kaydetti: “Festivalimiz ilk oldu ve çok büyük ses getirdi. İnşallah bu festivali geleneksel hale getirerek bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin hepsini dahil etme arzusundayız. Kültür birliği ve yerel ticaretin artırılmasına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Türk Dünyası’nın kalbi Konya’da, Konya’nın yeşil incisi Meram’da attı. Yeşiliyle, bol oksijeniyle, göletleriyle, çim kızağıyla, devasa çocuk oyun alanlarıyla, okçuluk alanıyla, üzüm bağlarıyla, gül bahçeleriyle Meram’a yeni bir renk katan Dutlu Koruluğumuza tüm halkımızı bekliyorum.”