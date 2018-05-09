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09 Mayıs 2018 17:26

Meram’a İŞKUR’dan 75 personel

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle imzalanan protokol kapsamında 75 personelin belediye çalışmalarında istihdam edilmesi için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi.

Meram’a İŞKUR’dan 75 personel

09 Mayıs 2018 17:26


Meram Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından personel istihdamı için protokol imzalandı. İŞKUR’a başvuran kişiler arasından noter huzurundaki kura ile 75 geçici işçi 1 Haziran itibariyle Meram Belediyesinde istihdam edilecek. Daha güzel bir Meram için çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi, çevre düzenleme işlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştirdi. Meram Belediye Meclisinde gerçekleşen kura çekimine 101 kişi katılırken 75 işçi Kasım ayına kadar çevre düzenleme işlerinde istihdam edilmeye hak kazandı. Kurada adı çıkmayan kişiler ise yedek işçi olarak belirlendi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, kuranın tüm işçilere ve Meram’a hayırlı olmasını diledi.




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