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30 Kasım 2017 14:04

Meram’da 18. Madde uygulamaları hız kazandı

Konya’nın merkez İlçe Meram Belediyesi, ilçenin kronikleşmiş imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü için imar düzenlemeleri ve 18.

Meram’da 18. Madde uygulamaları hız kazandı

30 Kasım 2017 14:04

Madde uygulamalarını sürdürüyor.


Göreve geldikleri andan itibaren Meram’ın en önemli sorunu olan imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü için çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Tabii ki bu sorunlar kısa vadeli sorunlar değil. Meram Belediyesi’nin kurulduğu 1987 yılından bugüne kadar olan dönemi kapsıyor. Göreve geldikten sonra planlamalarımızı yaptık. Tüm mahallelerle ilgili imar planı revizyonları ve yenilenmesini, bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve özel sektörü bölgemize çekecek şekilde yaptık. Belediyemiz ve Büyükşehir Belediye Meclislerinden geçti. Askı sürecinde itirazlar değerlendirildikten sonra tekrar meclislerden geçirdik. Şu anda imar planı yaptığımız alanların tamamında süreçler tamamlandı. Buna mukabil 18. Madde uygulamalarına geçtik. Bunu yapmadan vatandaşlarımızın özel sektörle anlaşması güç” diye konuştu.



“3 bin 500 kişiyi kapsıyor”


Aksinne, Saadet, Mehmet Vehbi, Pirebi ve Kurtuluş mahallelerinde Master Plan Sahası’nda kalan 725 bin metrekarelik alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulamasının 15 gün süreyle askıya çıkarıldığını belirten Başkan Toru, “Yaklaşık 3 bin 500 vatandaşımıza ait 1460 adet parsel ve toplamda 725 bin metrekareyi kapsayan bir alanda bu uygulamayı yaptık. Vatandaşlarımız Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden detaylı bilgi alabilirler” dedi.




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