Meram’da 6 bin 300 sokakta kar temizleme çalışması yapılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, kar yağışı ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkilememesi için 6 bin 300 sokakta kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Aralık ayının son haftasında başlayan ve 2017’nin ilk günlerinde de devam eden, kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 55 ayrı ekip ve 200 personelle birlikte 115 mahallede 6 bin 300 sokak ile Meram Belediyesi’nin sorumluğundaki 120 caddede çalışmaları yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de 150 personel ile kaldırım temizleme çalışmalarına destek veriyor.

Öncelikli olarak ana arterler, otobüs güzergahları ve eğimli bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılıyor.