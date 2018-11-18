Meram'da Aksinne Evlerinin temeli atıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifinin temeli gerçekleştirilen törenle atıldı.

Temel atma töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Verdiğimiz sözlerin ötesinde, günün yeniden şekillenen ihtiyaçlarına belediye olarak koşmanın, olumlu yanıt vermenin mutluluğu ile doluyum” diye konuştu.

Meram Belediyesinin her alanda yaptığı yatırımlarla farkını ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Toru, “Hizmette sınır tanımadığımıza bugüne kadar yaptığımız eserler şahittir. Beş yıla yakın bir süredir sizlere hizmet ederken tek amacımız; sizlerin yaşantılarınızı belediye hizmetleri açısından yukarılara taşımaktı. Sizlerden gelen talepleri birlikte değerlendirerek, sizler için en iyi olanı yapmanın gayretiydi. Gecemizi ve gündüzümüzü geleceğin daha müreffeh bir Meram'ını oluşturmak için çalışmayla geçirdik. Laf değil icraat yaptık, eser ortaya koyduk. Meram Belediyesi olarak mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmayı ve projeler üretmeyi kendimize rehber edindik. Geçtiğimiz aylarda Aymanas Evleri'nden sonra bugün burada 846 dairelik Aksinne Evlerinin temelini atıyoruz. Meramlılara bir müjdeyi daha buradan vermek istiyorum. Yaklaşık bin 650 dairelik Uluırmak Evleri ile yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu projeye başvurmaya davet ediyorum. Birçok kişi bir ilçe belediyesi olarak bu kadar büyük bir alanda dönüşüm yapamayacağımızı düşünüyordu ama biz bugün üst üste yeni projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ” dedi.

“2023 vizyonumuz; milletimizin yeniden şahlanışının simgesi olacaktır”

Meram için, yaptıkları hiçbir şeyi yeterli görmediklerini kaydeden Başkan Fatma Toru, daha da çok çalışarak ülkemizin marka değeri ilçenin yıldızının, yükseklerde parlaması için yollarına devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Ak Parti iktidarıyla geleceğe koştuğunu söyleyen Toru, “Tabii ki bu yolda engeller var; emperyal güçler, şer lobileri bizleri yolumuzdan alıkoymak için var güçlerini ortaya koyabilirler ama bunlar bize sökmez. Biz daha dün Çanakkale'de yedi düvelle savaşmışız şimdi bu paryalara mı pabuç bırakacağız? Çok şükür yerli ve milli iktidarımız milletimizden aldığı güçle bütün vesayetleri yıkmış, özgür bir Türkiye'nin önünü açmıştır. Gerek ekonomik alanda gerek askeri ve gerekse siyasi alanlarda bize karşı yapılmak istenen manevralara, operasyonlara anında yanıt verilerek tüm oyunları bozulmuştur. AK Parti iktidarı; milletimizle omuz omuza geleceğe yürümektedir ve şu çok iyi bilinmelidir ki, gelecek yüzyıllar Büyük Türkiye'nin yıllarıdır. Büyük ve şahlanmış Türkiye'nin, her alanda sözünün dinlendiği yıllar olacaktır. 2023 vizyonumuz; milletimizin yeniden şahlanışının simgesi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Sonuna kadar meramlıların emrinde olduk”

Kentsel dönüşüm alanında da birçok belediyenin gıpta ile baktığı büyüklükte bir alanı, çok kısa bir süre içerisinde neticelendirdiklerini ifade eden Toru, Meram'ın gelecek elli yılına damga vuracak projeleri bir bir hayata geçirirken gelecekten aldıkları emaneti daha da ileriye taşımanın azminde olduklarını belirtti. Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdürdü “Bugün, burada temelini atacağımız Aksinne Evleri; özellikle orta gelirli ailelerimiz için bir umut ışığıdır. Sıcak bir yuva özlemi çeken vatandaşlarımız için belediyemiz öncülüğünde kurulan bu kooperatifle, inşallah birçok ailemiz evlerine kavuşmuş olacaklardır. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi, aynı zamanda belediyemize olan güvenlerini yansıtması açısından da önemlidir. 846 dairelik bu dev proje, bölgemizdeki eksikliği hissedilen sağlıklı konut olması dolayısıyla da önem kazanmaktadır. Belediyemiz her alanda öncü olmayı sürdürecektir. Siz isteyin, biz yapalım. belediyemizin imkanları sonuna kadar Meramlının emrindedir. Ben ve arkadaşlarım sizlere hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz.”

“Belediyelerimiz hizmet yürüyüşüne tüm hızıyla devam ediyor”

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise, “Dünya önemli bir süreçten geçerken biz ülke olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedeflere dolu dizgin koşuyoruz. Hem Türkiye hem Konya hem de Meram fiziki ve sosyal alanda projeler ve eserler üretmeye devam ediyor. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bu başarı devam edecektir” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, yerel seçim çalışmaları ile ilgili olarak başlattıkları teşkilat çalışmalarından söz etti. AK Partili belediyelerin gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiğini belirten Angı, “Bu şehri daha yaşanılır kılmak ve tarihten gelen değerlerini geleceğe aktarmak isteyen belediyelerimiz ve onların başkanları bu kutlu yürüyüşe, tüm dünya mazlumlarının etrafından toplandığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hız kesmeden devam ediyorlar. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya ve Meram'ın bu değerlerinin büyük projelerle gün yüzüne yeniden çıkıyor olması oldukça önemli. Bu sebeple bu projelere ve bu şehre emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 846 dairelik Aksinne Konut Yapı Kooperatifinin temeli dualar eşliğinde atıldı. Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Meram Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.