Meram Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirilen iftar programları farklı mahallelerde düzenlenmeye devam ederken, Ateşbaz Veli ve Toprak Sarnıç Mahalle sakinleri Ateşbaz-ı Veli Türbesi yanında aynı iftar sofrasında buluştu. Programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, teşkilat mensupları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

“Ramazan, kardeşlik ve paylaşma ayıdır”

Alanı dolduran mahalle sakinlerinin Ramazan Ayı’nı tebrik eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ramazan, insanlığın rehberi Kuran-ı Kerim’in yağmur damlaları gibi çorak ve kurak gönüllerimize şifa olarak indirilmeye başlandığı kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Her yıl Ramazan Ayı’na erişmek ve Rabbimin bereketlendirdiği bu iftar sofralarında buluşmak bir nefesine dahi hakim olamadığımız dünyada hepimiz için büyük ödüldür. Dünyada kan ve zulmün hakim olduğu bu günlerde Ramazan-ı Şerif’in İslam coğrafyasına huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kültür kompleksi müjdesi

Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenen iftar programlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Toru, Ateşbaz-ı Veli Türbesi yanına inşa edilecek kültür kompleksinin projesinin tamamlandığını ifade ederek, “Ateşbazı Veli Türbesi’nin bulunduğu yerde turizm potansiyelini artırmak için hemen önünde bulunan yolu açtık ve buradaki park alanını düzenledik. Ateşbaz-ı Veli Türbesinin kıble tarafında buraya gelen misafirlerimizin faydalanması için yapacağımız Ateşbaz Veli Kültür Kompleksimizin projesi tamamlandı. İnşallah oraya da bir kültür kompleksi inşa ederek bu bölgenin, şehrimizin, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak müze tarzı bir birimin burada yapılanmasını sağlayacağız” diye konuştu.