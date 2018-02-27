Meram’da Birlik ve Beraberlik Gecesi

Kahraman Mehmetçiğin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere yönelik düzenlediği Afrin Operasyonu başarıyla devam ederken Meram Belediyesi tarafından Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması gerçekleştirildi.

Konya İl Müftüsü Ali Akpınar, ordunun Afrin’de olması gerekliliğini belirterek, “Bu bizim Müslümanlık borcumuzdur. Bu, millete mensubiyetimizin gereğidir. Cennet vatanın bugünlerine sahip olmamızın gereğidir. Bundan dolayı dualarımızla onlarla birlikteyiz. Gözlerimizi kapatacağız, ellerimizi açacağız ve kahraman ordumuz için dua edeceğiz” diyerek dua etti.

“Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun”

Ülkenin doğusunda bir bağımsızlık mücadelesi verildiğine dikkat çeken AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise, “Ordumuzun Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Şehitlerimize rahmet gazilerimize şifa diliyoruz. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde programı düzenleyen Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru Hanımefendi’ye çok teşekkür ediyorum. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Meram’dan başlayarak ilimizde ve ülkemizde bütünlüğümüz ve beraberliğimiz devam etsin” şeklinde konuştu.

“Türkiye kadim bir mücadelenin adıdır”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek, “Türkiye, büyük bir zorluğun, kadim bir mücadelenin adı aynı zamanda. Zor bir coğrafyadayız. Bizler millet olarak bu kadere ve bu zor coğrafyaya talip olduk, bin yıldır ayaklarımızın üzerinde dimdik durmaya devam ediyoruz. Mücadelemiz, bin yıllık bir mücadele. Bu coğrafya oldukça kıymetli. Geçmişten bugüne kadar farklı dinlerin, farklı kültürlerin beşiği oldu. Yeraltı zenginlikleri ve jeopolitik konumu itibariyle de Dünya’nın kesişim noktası olması nedeniyle her zaman bu zorluklarla karşılaşmaya devam edeceğiz. Nasıl ki ülkemiz deprem fay hattı merkezinde ise ve depremle yaşamaya alışması lazımsa bizler de millet olarak bu mücadeleye alıştık. Mücadele vermeye de dirençliyiz” şeklinde konuştu.

“Liderimizin arkasında dik durmaya devam edeceğiz”

Soğuk bir günde bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Başkan Toru, ”Mücadelemiz sarsılmaz bir iman ve inançla var olmaya devam edecek. Özellikle 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana bize layık görülen tarihle, siyasi ve ekonomik şartlarla var olmaya çalıştık. Dik durmaya çalıştık. Ancak her zaman “İktidar olabilirsiniz, muktedir olmanıza izin veremeyiz” diyen güçlerle mücadele etmek durumunda kaldık. İktidar olan ve muktedir olmaya çalışan kim varsa, rahmetli Adnan Menderes’te Turgut Özal’da olduğu gibi ya asıldılar ya da suikasta kurban gittiler. Aynısı şu anda dik duran liderimiz, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da yapılmaya çalışılıyor. Biz inşallah her zaman devletine, milletine gönülden bağlı olan, har daim ömrünü bu millete adamış olan sayın cumhurbaşkanımızın, reisimizin arkasında millet olarak dik durmaya devam edeceğiz” dedi.

Program esnasında Konyalı firmalar stant kurarak soğuk havaya rağmen Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması’na yoğun ilgi gösteren vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Gecenin sonunda ilahiler seslendirildi.

Belediye Hizmet Binası yanındaki meydandaki programa, Afrin’de gazi olan Ahmet Çetin, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, İl Müftüsü Ali Akpınar, Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, Meram İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Aktaş, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, AK Parti Meram İlçe Teşkilatı mensupları, Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.