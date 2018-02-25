Meram’da, “Dilimiz Kimliğimizdir” yarışmasının finalistleri belirlendi

Yarışmaya katılan tüm okullara gösterdikleri üstün gayret ve hassasiyet için teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bir milleti dağıtmanın, vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği yok etmenin en kolay yolu diliyle oynamaktır. Toplumu birbirine bağlayan dilimize sahip çıkmak, her Türk vatandaşının asli görevidir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak dilin, kendini yenilemesi zorunluluğunun yanı sıra temel karakterini muhafaza etmesi de gerekmektedir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin dilimize sahip çıkmalarına vesile olmak amacıyla Meram Belediyesi Kadın Meclisimiz tarafından ilçemizde lise seviyesinde öğrenim gören öğrencilerimiz arasında, dilimizin önemini anlatan ve dilimizin doğru kullanımını özendirecek tiyatro yarışmasının elemeleri tamamlandı. Yarışmaya katılan tüm okullarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Seçmelerde Konya Devlet Tiyatrosu, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Meram Belediyesi yetkililerinden oluşan jüri görev yaptı. Yarışmanın diğer bir kategorisi olan kısa filmde finale kalan okullar daha önce belirlenirken, Mart ayı içerisinde yapılacak gala ve final programında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Tiyatro ve kısa film kategorilerinde birincilere 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere de 2 bin 500’er TL ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren okulun danışman öğretmenine de 500 TL ödül verilecek.