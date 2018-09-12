Meram'da dört mahallede daha sağlık taraması

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri dört mahallede daha sağlık taraması gerçekleştirdi.

Meram Belediyesi, mobil araçla daha önce köy veya kasaba statüsünde bulunan, merkeze uzak mahallelerde yaşayanlara yönelik sağlık taramalarına devam ediyor. Bu amaçla son olarak Çomaklı, Sadıklar, Kavak ve Kaşınhanı mahallelerinde sağlık taramaları gerçekleştirildi. Kadınlar ve çocukların öncelendiği taramalarda mevsimlik kadın işçiler ve çocuklara da özel önem verildi. Meram Belediyesinin mobil aracının yanısıra Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü aracının da katıldığı çalışmada vatandaşa diş sağlığı kontrolleri, şeker ve tansiyon ölçümleri, anne ve çocuk sağlığı ve gebelik eğitimleri ile psikolojik danışmanlık hizmetleri verildi. Sağlık kontrolünden geçmeyen hiç kimsenin kalmamasının hedeflendiği bu programa, Halk Sağlığı Uzmanı eşliğinde Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları ve Meram Belediyesi bünyesindeki psikolojik danışmanlar da katıldı. Taramalardan sonra ayrıca, kadın ve çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

“Bu çalışma, insan odaklı hizmet anlayışımızın bir tezahürüdür”

Belediye olarak fiziki hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik alanında da Türkiye'ye örnek çalışmaların altına imza attıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Meram'ın tüm mahallelerinde ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda merkeze belirli mesafede bulunan mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ve özellikle tarım işçilerinin sağlık hizmeti almaları zorlaşabiliyor. 7'den 70'e her birey ve tabii ki her bireyin sağlığı bizim için çok önemli. İnsan odaklı hizmet anlayışımızın bir göstergesi olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı uzmanlarımız mahallelerimizde sağlık kontrolü gerçekleştiriyor. Bunun son örneğini Çomaklı, Sadıklar, Kavak ve Kaşınhanı'nda yaptık. Sağlık alanında erken teşhis tedavinin kendisinden de değerli. Bu bilinçle bundan sonra da vatandaşımızın yanında olmaya gayret göstereceğiz" dedi.