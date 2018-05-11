Meram’da Engelliler Haftası etkinliği

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrencilerle Dutlu Koruluğundaki Selçuklu Otağında gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi. Programa Meram Nuriye Cahit Atay Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu, Meram Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu ve Meram Kozağaç Konya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, aileleri ve eğitimciler katılırken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru katılımcılarla tek tek sohbet etti. Yaklaşık 350 engelli öğrenci, yemek programının ardından Dutlu Koruluğunda doyasıya eğlendi.

“Hepimiz birer engelli adayıyız”

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Başkanı Veli Özağan, yönetim kurulu üyeleri ve aileleri Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu makamında ziyaret etti. Başkan Veli Özağan, Toru’ya verdiği destekten dolayı teşekkür ederken engellilerin günlük yaşamında yaşadığı sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken yapılan çalışmaların engellilere uygun olarak gerçekleştirildiğini ancak yeterli olmadığını ifade etti. Başkan Toru, “Hepimiz bir engelli adayıyız. Yarın nasıl bir durumda olacağını kimse bilemez. Har daim yanınızdayız. Sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, adına elimizden ne geliyorsa yerel yönetimler olarak yapmaya hazırız. Sizin engellerinizi aşacak çözümler üretemiyorsak asıl engelleri bizler oluşturuyoruz demektir. Bizim bu çözümleri bulmamız gerekiyor. Devletimiz de bu anlamda sosyal politikalar, sağlık gibi alanlarda düzenlemeler yaparak engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına pek çok çalışma gerçekleştirdi. Bizler bu çalışmaların üzerine neler koyabiliriz çabasındayız. Engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştıracak önemli bir proje üstünde de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.